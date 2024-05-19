В Москве запустили сервис проверки статуса участков земли в рамках КРТ

На инвестиционном портале Москвы запустили сервис проверки статуса участков земли в рамках комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«На данный момент у города на разных стадиях проработки находится 228 проектов КРТ площадью почти 2,7 тыс. га. С помощью нового сервиса каждый желающий может сам получить данные о нахождении земельного участка в границах КРТ», — сказал Ефимов.

По его словам, сервис позволит правообладателям земли и недвижимости быстро проверить статус участка и принять решение о вхождении в проект редевелопмента.

Ранее сообщалось, что в Москве возведут квартал на месте промзоны в Южном Тушине по программе КРТ.