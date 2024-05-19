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В Москве запустили сервис проверки статуса участков земли в рамках КРТ

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На инвестиционном портале Москвы запустили сервис проверки статуса участков земли в рамках комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В Москве запустили сервис проверки статуса участков земли в рамках КРТ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«На данный момент у города на разных стадиях проработки находится 228 проектов КРТ площадью почти 2,7 тыс. га. С помощью нового сервиса каждый желающий может сам получить данные о нахождении земельного участка в границах КРТ», — сказал Ефимов.

По его словам, сервис позволит правообладателям земли и недвижимости быстро проверить статус участка и принять решение о вхождении в проект редевелопмента.

Ранее сообщалось, что в Москве возведут квартал на месте промзоны в Южном Тушине по программе КРТ.

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