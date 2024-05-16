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В Москве возведут квартал на месте промзоны в Южном Тушине по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что на территории бывшей промзоны в районе Южное Тушино будет построен новый квартал в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
В Москве возведут квартал на месте промзоны в Южном Тушине по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт kp.ru.

«Инвестор реорганизует 46,3 га земли в районе Южное Тушино и возведёт там 1,1 млн кв. м недвижимости», — отметил заммэра.

По словам Ефимова, инвестиции в редевелопмент площадки превысят 200 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит 6,4 млрд рублей.

«В результате город получит почти 15 тыс. рабочих мест», — добавил он.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что участок в районе Южное Бутово площадью более 25 га будет реорганизован по решению властей в рамках программы КРТ.

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