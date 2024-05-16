В Москве возведут квартал на месте промзоны в Южном Тушине по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом пишет сайт kp.ru.
«Инвестор реорганизует 46,3 га земли в районе Южное Тушино и возведёт там 1,1 млн кв. м недвижимости», — отметил заммэра.
По словам Ефимова, инвестиции в редевелопмент площадки превысят 200 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит 6,4 млрд рублей.
«В результате город получит почти 15 тыс. рабочих мест», — добавил он.
Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что участок в районе Южное Бутово площадью более 25 га будет реорганизован по решению властей в рамках программы КРТ.