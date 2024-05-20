В Курганской области сообщили о спаде уровня воды на гидропостах Тобола

В Курганской области уровень воды в реке Тобол на гидропосту в районе села Звериноголовского снизился на 39 см за сутки и составил 462 см.

Также в селе Бараба уровень воды упал на 23 см, до уровня 35 см, в городе Катайске — на 19 см, в Кургане — на 14 см, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

Кроме того, незначительное снижение специалисты зафиксировали в реке Исеть в Далматове, где за сутки уровень воды на гидропосту упал на 8 см.

Ранее сообщалось, что предприниматели, пострадавшие от паводка в Кургане, получат субсидии до 0,5 млн рублей.