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В Курганской области сообщили о спаде уровня воды на гидропостах Тобола

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В Курганской области уровень воды в реке Тобол на гидропосту в районе села Звериноголовского снизился на 39 см за сутки и составил 462 см.
В Курганской области сообщили о спаде уровня воды на гидропостах Тобола
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Также в селе Бараба уровень воды упал на 23 см, до уровня 35 см, в городе Катайске — на 19 см, в Кургане — на 14 см, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

Кроме того, незначительное снижение специалисты зафиксировали в реке Исеть в Далматове, где за сутки уровень воды на гидропосту упал на 8 см.

Ранее сообщалось, что предприниматели, пострадавшие от паводка в Кургане, получат субсидии до 0,5 млн рублей.

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