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Бизнесмены, пострадавшие от паводка в Кургане, получат субсидии

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Бизнесмены, пострадавшие от паводка в Кургане, получат субсидии до полумиллиона рублей.
Бизнесмены, пострадавшие от паводка в Кургане, получат субсидии
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Около 20 субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавших от паводка, получат региональные субсидии. В числе получателей региональной субсидии как производственные объекты, так и торговые объекты», — сказано в заявлении.

Общая сумма выплат составит около 2 млн руб. Размер субсидии варьируется от 50 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от количества работников на предприятии.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Тоболе у Кургана снизился до 658 см.

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