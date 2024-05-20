Фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье собрал 12,5 тысячи гостей

Концерты второго сезона фестиваля современного танца «Город танцует в парках», которые прошли 18 и 19 мая, собрали 12,5 тыс. зрителей.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на областное Министерство культуры и туризма.

Выступления прошли в Волоколамске, Можайске, Наро-Фоминске, Коломне, Егорьевске и Шатуре. Всего в конкурсной программе приняли участие 692 человека.

Художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин рассказал, что мероприятие, в частности, проводится для того, чтобы дети смогли увидеть знаменитостей.

«Они могут увидеть их, вдохновиться их выступлениями, получить советы и принять участие в мастер-классе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Москве 1 и 2 июня состоится второй московский детский фестиваль искусств «Небо».