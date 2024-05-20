Фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье собрал 12,5 тысячи гостей
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на областное Министерство культуры и туризма.
Выступления прошли в Волоколамске, Можайске, Наро-Фоминске, Коломне, Егорьевске и Шатуре. Всего в конкурсной программе приняли участие 692 человека.
Художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин рассказал, что мероприятие, в частности, проводится для того, чтобы дети смогли увидеть знаменитостей.
«Они могут увидеть их, вдохновиться их выступлениями, получить советы и принять участие в мастер-классе», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Москве 1 и 2 июня состоится второй московский детский фестиваль искусств «Небо».