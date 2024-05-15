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В Москве пройдёт фестиваль «Небо»

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В Москве пройдёт второй московский детский фестиваль искусств «Небо».
В Москве пройдёт фестиваль «Небо»

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль состоится в парке Горького 1 и 2 июня, в нём примут участие артисты театра и цирка, танцоры и писатели.

«Более 100 мероприятий ждёт москвичей на девяти площадках фестиваля. Программа этого года разнообразная и будет интересна не только детям и подросткам, но и взрослым. Здесь каждый найдёт что-то по душе — научные эксперименты и спектакли-променады, мастер-классы по сценическому движению и музыкальным профессиям, зрелищные театральные постановки и концерты», — рассказал руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. 

В конце каждого дня фестиваля артисты всех уличных театров будут принимать участие в шествиях, к которым также присоединятся герои мультфильмов.

Ранее сообщалось, что на московских фестивалях собрали более 4500 подарков для участников СВО.

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