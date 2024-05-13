На московских фестивалях собрали более 4500 подарков для участников СВО
Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Пункты сбора подарков проекта «Москва помогает» начали работу 30 апреля.
Самыми популярными стали площадки на Тверской площади, Ореховом бульваре, на улице Профсоюзной и в проезде Серебрякова.
Всего собрали почти тысячу упаковок со средствами личной гигиены, около 900 комплектов термобелья и носков, более 700 посылок со сладостями и более 450 игрушек и книг.
Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт благотворительная акция «Пасхальное дерево добра».