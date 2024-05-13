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На московских фестивалях собрали более 4500 подарков для участников СВО

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Москвичи, посетившие площадки фестивалей «Пасхальный дар» и «Московская весна», за две недели собрали более 4,5 тыс. подарков для участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых территорий в рамках акции «Москва помогает».
На московских фестивалях собрали более 4500 подарков для участников СВО

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Пункты сбора подарков проекта «Москва помогает» начали работу 30 апреля.

Самыми популярными стали площадки на Тверской площади, Ореховом бульваре, на улице Профсоюзной и в проезде Серебрякова.

Всего собрали почти тысячу упаковок со средствами личной гигиены, около 900 комплектов термобелья и носков, более 700 посылок со сладостями и более 450 игрушек и книг.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт благотворительная акция «Пасхальное дерево добра».

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