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Благотворительная акция «Пасхальное дерево добра» пройдёт в столице

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В Москве пройдёт благотворительная акция «Пасхальное дерево добра».
Благотворительная акция «Пасхальное дерево добра» пройдёт в столице
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

В центре и районах столицы появились арт-объекты — деревья добра, которые украшены разноцветными пасхальными яйцами с QR-кодами. Отсканировав код, можно перейти на благотворительный сервис mos.ru и сделать пожертвование.

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве с 28 апреля по 5 мая, акция «Пасхальное дерево добра» реализуется на 25 площадках фестиваля.

Ранее сообщили, что на площадках фестиваля «Пасхальный дар» работают пункты сбора подарков проекта «Москва помогает».

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