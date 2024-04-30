На площадках фестиваля «Пасхальный дар» работают пункты «Москва помогает»

На площадках фестиваля «Пасхальный дар» работают пункты сбора подарков проекта «Москва помогает».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Для москвичей участие в акции уже стало доброй традицией. В этот раз волонтёрские пункты можно найти на 25 площадках «Пасхального дара», например, на Тверской площади, в сквере у Гольяновского пруда и на бульваре Дмитрия Донского», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Принимаются одежда, наборы средств личной гигиены, настольные игры, книги, сладости и игрушки. Вещи должны быть новыми. В посылки также можно положить открытки и письма.

Ранее в России провели исследование, чтобы выяснить отношение россиян к благотворительности. Оказалось, что 88% респондентов так или иначе принимают участие в благотворительной деятельности.