Большинство россиян периодически делают пожертвования на благотворительность
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные благотворительной организации «Красный Крест» и компании Mono-Stil.
Так, 45% респондентов рассказали, что делают пожертвования в благотворительные фонды. Ещё 42% жертвуют время от времени в зависимости от настроения, 8% — раз в полгода, 5% — раз в год.
Среди причин, по которым россияне этим занимаются, называют желание помогать нуждающимся (59%), стремление изменить мир к лучшему (17%), ощущение счастья (12%), общественное признание и стремление ответить на сделанное им ранее добро (по 1,3% соответственно).
При этом 14% опрошенных считают, что на благотворительность нужно отдавать 1—2% от своего дохода, 9% — 3—5%, ещё 9% — 7—10% от дохода. 67% заявили, что сумма должна зависеть от уровня достатка.
Ранее сообщалось, что благотворительная акция «Красная гвоздика» проходит в Удмуртии до 22 июня.