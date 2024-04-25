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Большинство россиян периодически делают пожертвования на благотворительность

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В России провели исследование, чтобы выяснить отношение россиян к благотворительности. Оказалось, 88% респондентов так или иначе принимают участие в благотворительной деятельности.
Большинство россиян периодически делают пожертвования на благотворительность
  • Gettyimages.ru
  • © Vershinin

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные благотворительной организации «Красный Крест» и компании Mono-Stil.

Так, 45% респондентов рассказали, что делают пожертвования в благотворительные фонды. Ещё 42% жертвуют время от времени в зависимости от настроения, 8% — раз в полгода, 5% — раз в год.

Среди причин, по которым россияне этим занимаются, называют желание помогать нуждающимся (59%), стремление изменить мир к лучшему (17%), ощущение счастья (12%), общественное признание и стремление ответить на сделанное им ранее добро (по 1,3% соответственно).

При этом 14% опрошенных считают, что на благотворительность нужно отдавать 1—2% от своего дохода, 9% — 3—5%, ещё 9% — 7—10% от дохода. 67% заявили, что сумма должна зависеть от уровня достатка.

Ранее сообщалось, что благотворительная акция «Красная гвоздика» проходит в Удмуртии до 22 июня.

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