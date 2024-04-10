В Удмуртии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»

Благотворительная акция «Красная гвоздика» началась в Удмуртии 10 апреля. Она продлится до 22 июня.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Агентство по молодёжной политике республики.

В прошлом году к акции присоединились 76 российских регионов. Всего в рамках акции благодаря усилиям всех партнёров было распространено почти 2 млн значков и собрано более 55 млн рублей на помощь ветеранам.

В Удмуртии в распространении значков примут участие активисты волонтёрского движения «Волонтёры Победы» и федеральной программы «Молоды Душой». Они будут предлагать значки на центральных улицах городов, в парках, скверах и на городских праздниках.

Ранее сообщалось, что акция «Красная гвоздика» проводится в Приморском крае: жители могут купить значок в виде гвоздики — цветка, символизирующего кровь русских воинов, пролитую за Родину.