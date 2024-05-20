РИА Новости: США попросили ФФККР открепить Морозову из сборной России

Федерация фигурного катания на коньках США отправила запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с целью отпустить российскую фигуристку Аннабель Морозов.

«Американская сторона уже должна была направить запрос», — цитирует собеседницу РИА Новости.

Как сообщает РИА Новости, Морозов уже проводит тренировки с американцем Джеффри Ченом. Ерёменко не станет просить у Федерации фигурного катания на коньках России сменить гражданство.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт зимой 2023 года. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов. В ноябре спортсмены уехали в США.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что танцевальный дуэт Аннабель Морозов — Игорь Ерёменко может перейти в сборную США.