Тарасова — о возможном переходе Морозов и Еремёнко в США: мне жалко, что мы можем потерять эту пару

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что танцевальный дуэт Аннабель Морозов — Игорь Ерёменко может перейти в сборную США.

«Морозов и Ерёменко привыкли тренироваться и жить в США, папа там же тренирует. Мне жалко, что мы можем потерять эту пару. Морозов и Ерёменко мне нравятся, талантливые ребята», — цитирует Тарасову Sport24.

Как сообщает РИА Новости, юридически переход в команду США осуществить легче, чем во Францию, куда ранее собирались спортсмены.

Морозов и Ерёменко образовали дуэт зимой 2023 года. Фигуристы успели выступить на этапе Гран-при России в Красноярске с ритм-танцем, но снялись с произвольного из-за травмы Морозов. В ноябре спортсмены уехали в США.

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