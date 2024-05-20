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Волочкова: Загитова терпит нападки за красоту и прямоту

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Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поздравила олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову с прошедшим днём рождения.
Волочкова: Загитова терпит нападки за красоту и прямоту
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

«Я очень люблю Алину, этот человек принёс славу России! Каждый раз она терпит какие‑то нападки за свою красоту, прямоту и счастье. Я всегда на её стороне и желаю ей процветания», — цитирует балерину «Матч ТВ».

18 мая Загитовой исполнилось 22 года. Спортсменка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

В настоящий момент в Казани строится школа фигурного катания Загитовой. Алина заявила, что планирует преподавать в ней.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев высказался об Алине Загитовой.

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