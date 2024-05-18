Губерниев: Загитова была моим кумиром на льду
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«Алина блистательная, для нас она является примером во всём. Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с неё пример в профессии. Мы давно с Алиной не разлей вода, внимательно слежу за её работой, впереди у нас огромное количество проектов», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
18 мая Загитовой исполнилось 22 года. Спортсменка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.
В настоящий момент в Казани строится школа фигурного катания Загитовой. Алина заявила, что планирует преподавать в ней.
Ранее сообщалось, что Загитова не будет переезжать в Казань после открытия её школы.