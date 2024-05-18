Губерниев: Загитова была моим кумиром на льду

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

«Алина блистательная, для нас она является примером во всём. Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с неё пример в профессии. Мы давно с Алиной не разлей вода, внимательно слежу за её работой, впереди у нас огромное количество проектов», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

18 мая Загитовой исполнилось 22 года. Спортсменка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

В настоящий момент в Казани строится школа фигурного катания Загитовой. Алина заявила, что планирует преподавать в ней.

Ранее сообщалось, что Загитова не будет переезжать в Казань после открытия её школы.