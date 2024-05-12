Загитова не будет переезжать в Казань после открытия её школы

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова по фигурному катанию не планирует переезжать в Казань.

«Она будет курировать, но не на постоянной основе. Мы не ведём пока речь о её переезде, но это будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой. Алина глубоко вовлечена в процесс», — цитирует Леонова ТАСС.

В настоящий момент в Казани строится школа фигурного катания Загитовой. Алина заявила, что планирует преподавать в ней.

Напомним, что 21-летняя фигуристка не принимает участия в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. Она является единственной российской фигуристкой, выигравшей все титулы.

Ранее сообщалось, что Загитова опубликовала фото из мечети.