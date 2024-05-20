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Фестиваль народных промыслов «Золотая хохлома» пройдёт в Нижегородской области

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В Семёнове пройдёт XX Международный фестиваль народных промыслов «Золотая хохлома».
Фестиваль народных промыслов «Золотая хохлома» пройдёт в Нижегородской области
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia Plankina

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Народные художественные промыслы — это наша история, наследие, символ нашей страны и её традиций, которые мы должны сохранить и передать будущим поколениям. Если промыслы не развиваются, то исчезают, поэтому их нужно хранить. Нам есть что вспомнить, о чём рассказать и что изменить. В этом году мы увидим совершенно новую концепцию фестиваля, которая поможет переосмыслить промыслы и увидеть русские традиции в новой форме», — рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В фестивале примут участие российские и зарубежные мастера народных художественных промыслов.

Ранее сообщалось, что в финал конкурса «Нижегородская семья — 2024» вышли 18 семей.

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