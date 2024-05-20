В столице пройдёт форум «Самозанятые-2024»

В Москве 28 мая состоится форум «Самозанятые-2024».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, за три года существования форума в нём приняли участие более 800 самозанятых граждан.

На мероприятии можно будет посетить выступления предпринимателей, работающих в различных сферах, также состоится встреча «Инструменты продвижения для самозанятых», посвящённая развитию личного бренда и продвижению в соцсетях.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдёт фестиваль «Бизнес-софты».