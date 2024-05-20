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В столице пройдёт форум «Самозанятые-2024»

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В Москве 28 мая состоится форум «Самозанятые-2024».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, за три года существования форума в нём приняли участие более 800 самозанятых граждан. 

На мероприятии можно будет посетить выступления предпринимателей, работающих в различных сферах, также состоится встреча «Инструменты продвижения для самозанятых», посвящённая развитию личного бренда и продвижению в соцсетях. 

Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдёт фестиваль «Бизнес-софты».

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