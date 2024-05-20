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На ВДНХ пройдёт фестиваль «Бизнес-софты»

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В «Технограде» на ВДНХ 25 мая пройдёт фестиваль «Бизнес-софты», посвящённый развитию профессиональных компетенций руководителя.
На ВДНХ пройдёт фестиваль «Бизнес-софты»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль пройдёт 25 мая с 10:30 до 17:30 в павильоне «Арт. Техноград», для участия необходима предварительная регистрация.

В материале говорится, что участвовать могут руководители любых уровней, которые хотят прокачать важные профессиональные навыки, такие как эффективное управление конфликтами, ведение переговоров и стресс-менеджмент.

Также для участников подготовлены четыре практикума и два мастер-класса, на которых они смогут потренировать управленческие компетенции, необходимые для построения успешного бизнеса.

Ранее представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024.

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