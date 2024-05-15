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Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024

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Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 5 по 8 июня, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024
  • РИА Новости

«В настоящее время своё участие в форуме подтвердили 6000 человек из более чем 110 стран и территорий», — сказал он.

По словам Кобякова, международное сотрудничество на площадке ПМЭФ является ключевым фактором, который способствует развитию взаимовыгодных отношений между странами и компаниями.

Участники имеют возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и создавать новые партнёрские кооперации, добавил он.

Ранее Росконгресс сообщил, что темой 27-го Петербургского международного экономического форума станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

27 апреля в российском внешнеполитическом ведомстве состоялась презентация ПМЭФ для послов иностранных государств.

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