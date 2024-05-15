Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024
- РИА Новости
«В настоящее время своё участие в форуме подтвердили 6000 человек из более чем 110 стран и территорий», — сказал он.
По словам Кобякова, международное сотрудничество на площадке ПМЭФ является ключевым фактором, который способствует развитию взаимовыгодных отношений между странами и компаниями.
Участники имеют возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и создавать новые партнёрские кооперации, добавил он.
Ранее Росконгресс сообщил, что темой 27-го Петербургского международного экономического форума станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».
27 апреля в российском внешнеполитическом ведомстве состоялась презентация ПМЭФ для послов иностранных государств.