Темой ПМЭФ-2024 станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста»
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Об этом сообщает Росконгресс.
Основная деловая программа ПМЭФ-2024 разделена на четыре тематических блока: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».
Отмечается, что они отвечают основной миссии Форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, а также обеспечению условий для развития на основе конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.
«Форум — глубоко содержательное мероприятие, проводимое на высшем уровне, имеющее особое значение для развития страны и влияющее на установление и поддержание отношений с иностранными партнёрами на взаимовыгодной основе и в соответствии с принципами многополярного мира», — заявил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Ранее сообщалось, что на крауд-платформу Фонда Росконгресс поступило около 1000 предложений по темам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) за неделю.