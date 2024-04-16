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На крауд-платформу Фонда Росконгресс поступило 1000 предложений по темам ПМЭФ-2024

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На крауд-платформу Фонда Росконгресс поступило около 1000 предложений по темам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) за неделю.
На крауд-платформу Фонда Росконгресс поступило 1000 предложений по темам ПМЭФ-2024
  • Gettyimages.ru

Предложения на сайт идея.росконгресс.рф подаются в привязке к национальным целям развития страны на период до 2030 года. Среди них — «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Цифровая трансформация», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», «Возможности для самореализации и развития талантов».

Сбор предложений проводится до 30 апреля. Приглашение на ПМЭФ-2024 получат 25 авторов самых востребованных тем.

Ранее сообщалось, что объявлена новая концепция Молодёжного дня ПМЭФ.

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