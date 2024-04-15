На ПМЭФ-2024 представят социальный проект «Доброшрифт»

На Петербургском международном экономическом форуме представят стенд социального проекта «Доброшрифт».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

При поддержке Фонда Росконгресс стенд станет отдельной площадкой для общения представителей государственных органов, предпринимателей и НКО по вопросам социальной ответственности бизнеса и взаимодействия по оказанию помощи маломобильным людям.

Социальный проект разработан на основе прописей детей с ДЦП, подопечных благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Ежегодно в первую среду октября крупнейшие отечественные и международные компании меняют свой привычный шрифт на «Доброшрифт».

Ранее сообщалось, что объявлена новая концепция Молодёжного дня ПМЭФ.