На ПМЭФ-2024 представят социальный проект «Доброшрифт»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
При поддержке Фонда Росконгресс стенд станет отдельной площадкой для общения представителей государственных органов, предпринимателей и НКО по вопросам социальной ответственности бизнеса и взаимодействия по оказанию помощи маломобильным людям.
Социальный проект разработан на основе прописей детей с ДЦП, подопечных благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Ежегодно в первую среду октября крупнейшие отечественные и международные компании меняют свой привычный шрифт на «Доброшрифт».
Ранее сообщалось, что объявлена новая концепция Молодёжного дня ПМЭФ.