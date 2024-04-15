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На ПМЭФ-2024 представят социальный проект «Доброшрифт»

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На Петербургском международном экономическом форуме представят стенд социального проекта «Доброшрифт».
На ПМЭФ-2024 представят социальный проект «Доброшрифт»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

При поддержке Фонда Росконгресс стенд станет отдельной площадкой для общения представителей государственных органов, предпринимателей и НКО по вопросам социальной ответственности бизнеса и взаимодействия по оказанию помощи маломобильным людям.

Социальный проект разработан на основе прописей детей с ДЦП, подопечных благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Ежегодно в первую среду октября крупнейшие отечественные и международные компании меняют свой привычный шрифт на «Доброшрифт».

Ранее сообщалось, что объявлена новая концепция Молодёжного дня ПМЭФ.

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