Объявлена новая концепция Молодёжного дня ПМЭФ

Международный молодёжный экономический форум состоится 8 июня. Его участниками станут предприниматели, управленцы, студенты, аспиранты и учёные, в том числе отмеченные стипендиями, грантами и премиями президента России.

«В этом году формат молодёжной программы ПМЭФ-2024 будет концептуально изменён в пользу практико-ориентированного контента на площадке форума и будет содержать новые форматы, нацеленные на создание возможностей для самореализации молодых талантливых лидеров, развитие института наставничества и привлечение молодых людей к решению вопросов глобальной социально-экономической повестки», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, главная цель нового формата — создать постоянно действующую, инновационную и вдохновляющую площадку для талантливой молодёжи.

Спикерами деловой программы выступят представители международного сообщества лидеров и предпринимателей следующего поколения Friends for Leadership, которое было сформировано по итогам Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году.

Уточняется, что Молодёжный форум будет проведён в последний день ПМЭФ. Организатором мероприятия является Фонд Росконгресс.