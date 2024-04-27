RT в Telegram
Подпишись

В МИД состоялась презентация ПМЭФ-2024 для послов иностранных государств

Короткая ссылка
В российском внешнеполитическом ведомстве состоялась презентация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) для послов иностранных государств.

Участие в брифинге приняли более 50 аккредитованных в России глав дипломатических миссий иностранных государств. 

«По сложившейся доброй традиции мы собрались, чтобы подробно рассказать о предстоящем флагманском мероприятии нашей экономической и международной жизни — Петербургском международном экономическом форуме. Форум — это одно из самых значимых событий года в нашей экономической жизни, и Северная столица примет его уже в 27-й раз», — отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД Российской Федерации Дмитрий Биричевский.

В ходе презентации участники брифинга рассказали, что для иностранных участников, не пользующихся безвизовым режимом с Российской Федерацией, работает ускоренный формат получения визы. Для этого представителям делегации необходимо обратиться в российское консульское учреждение за рубежом с приглашением от оргкомитета ПМЭФ.

«На ПМЭФ рождаются новые смыслы, обсуждаются стратегии — деловые, экономико-политические, экологические. Как мы знаем, экология занимает одно из важнейших мест в умах политиков и бизнесменов, потому что планета у нас одна и её необходимо беречь. Форум занимает, несомненно, и одно из важнейших мест в календаре Фонда Росконгресс», — рассказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Ранее стало известно, что КНДР направит делегацию на Петербургский международный экономический форум.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить