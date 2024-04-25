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КНДР направит делегацию на ПМЭФ

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КНДР направит делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
КНДР направит делегацию на ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство КНДР.

«Да, делегация КНДР, безусловно, будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме», — заявили в дипломатическом представительстве.

Темой 27-го Петербургского международного экономического форума станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее сообщалось, что на крауд-платформу Фонда Росконгресс поступило около 1 тыс. предложений по темам ПМЭФ-2024 за неделю.

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