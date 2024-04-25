КНДР направит делегацию на ПМЭФ

КНДР направит делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство КНДР.

«Да, делегация КНДР, безусловно, будет присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме», — заявили в дипломатическом представительстве.

Темой 27-го Петербургского международного экономического форума станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее сообщалось, что на крауд-платформу Фонда Росконгресс поступило около 1 тыс. предложений по темам ПМЭФ-2024 за неделю.