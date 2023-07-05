CBS News: пляжи штата Нью-Йорк в состоянии повышенной готовности после нападения акул

Пляжи острова Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк приведены в состояние повышенной готовности после того, как подростка укусила акула. Всего за последние два дня было отмечено три нападения акул на людей. Однако, как сообщает CBS, поводов для паники нет, поскольку это достаточно обычное явление для этих мест. Эксперты говорят, что здесь чаще нападают молодые небольшие акулы, однако бдительность всё же терять не стоит.

В Нью-Йорке пляжи острова Лонг-Айленд приведены в состояние повышенной готовности после того, как подростка укусила акула. Официальные лица говорят, что вчера в воде пострадали два подростка. Инциденты произошли с разницей в три часа. По словам властей, только в одном из этих случаев подтверждён укус акулы.

К нам присоединяется корреспондент CBS News Лилия Лусиано с острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Лилия, конечно, праздник 4 июля считается большим пляжным днём. Люди, которые там находятся, в курсе опасности? Они напуганы возможными встречами с акулами?

ЛИЛИЯ ЛУСИАНО, корреспондент: Знаете, Нэнси, сегодня было ещё одно нападение акулы, это случилось после обеда. Пострадавший 49-летний мужчина, его укусила акула, но его жизни ничего не угрожает. То есть теперь на Лонг-Айленде три случая за последние пару дней.





Некоторые люди в курсе случившегося. Я пообщалась с несколькими, они говорят, что не особо переживают. В этом районе часто встречаются акулы, и люди всё понимают, что чем больше отдыхающих в воде, тем выше вероятность подобных случаев. Почему всё происходит в этой части Лонг-Айленда, в прошлом году здесь было около восьми случаев? Возможно, потому, что акулы здесь преследуют стаи рыб, и это влияет на вероятность укуса.





Мы поговорили с экспертом. Он сказал: «Не стоит слишком переживать. Подвергнуться нападению акулы менее вероятно, чем выиграть в лотерею или попасть под удар молнии, и гораздо менее вероятно, чем попасть в автомобильную аварию». Вероятность того, что вас укусит акула, в 200 раз меньше, чем вероятность того, что вы утонете в океане.





То есть существуют и более серьёзные опасности. Я спросила его, почему же мы так сильно переживаем? Он ответил, что, возможно, Голливуд сыграл роль в нашем страхе перед акулами.

Да, мы точно все видели те фильмы и знаменитые сцены. Лилия, тем не менее, учитывая происходящее, закрыли ли какие-то пляжи из-за акул? Я вижу достаточно много людей у вас за спиной. Им разрешено заходить в воду?

ЛИЛИЯ ЛУСИАНО, корреспондент: Люди заходят в воду. Думаю, сейчас, с того момента, как я сюда пришла, я не видела, чтобы многие были в воде. Но сейчас приближается конец дня, они, видимо, уже наплавались. Пляжи не закрыты, но усилены патрули, которые используют дроны для выявления возможных акул.





Такой шаг предприняли власти штата. Ну и, конечно, людей предупредили, чтобы они не заплывали слишком далеко и не плавали поодиночке. Ещё важно не плавать в украшениях. И если заметите стаю рыб, то лучше держаться подальше, потому что поблизости могут оказаться акулы.





Но мы здесь слышали, и эксперты это подтверждают, что укусы, скорее всего, были нанесены более мелкими молодыми акулами. Так что вот эти раны у пострадавших за последние пару дней являются менее опасными и пугающими.

Да, конечно. Вы знаете, Лилия, что каждый год мы освещаем столько историй про акул и, к сожалению, редкие случаи их нападения на пляжах. Но главное здесь, чтобы люди были в курсе и были в безопасности, когда находятся на пляже.

ЛИЛИЯ ЛУСИАНО, корреспондент: Да, верно. Думаю, надо уделять больше внимания обратным течениям, меняющимся приливам. Убедиться, что вы хорошо держитесь на воде. Убедиться, что если вы в опасной зоне, будь то из-за акул или других рисков, — надо убедиться, что вы недалеко от спасателей. Здесь мы тоже слышим, как они свистят, контролируют безопасность в этой зоне и следят за плавающими, по крайней мере здесь, на Лонг-Айленде. В общем, наслаждайтесь 4 июля. Риски минимальны, но тем не менее будьте бдительны.

Похоже, у вас там будет прекрасный день. Надеюсь, у вас тоже получится им насладиться. Лилия Лусиано, спасибо!

Дата выхода в эфир 05 июля 2023 года.