NBC: игра или месть — учёные не могут объяснить участившиеся нападения со стороны китов-убийц

Всё больше яхтсменов сообщают о встречах с косатками, которые таранят судна: за последние недели таким образом потонули три парусника, рассказывает NBC. Учёные теряются в догадках, что стало причиной такого необычного поведения — игра или, как в культовом фильме «Смерть среди айсбергов», месть людям.

Яхта «Закат» отплывает от берегов Испании, однако её путешествие прерывают киты-убийцы, которых также называют косатками. Они врезаются в этот парусник длиной 20 метров. Косяк косаток оторвал рулевое перо, а в образовавшуюся пробоину устремилась вода. Один из яхтсменов назвал такую ситуацию «довольно жуткой». Команда делала всё возможное, чтобы отпугнуть косаток и откачать воду с судна.

Такое происшествие стало ещё одним в серии нападений китов-убийц — за последние недели они потопили по крайней мере три яхты. Учёные отмечают, что с 2020 года встречи с косатками в этом районе участились: только в этом месяце зафиксировали более 20 случаев, а в прошлом году — 207, включая эту в Гибралтарском проливе. Тогда очевидцам показалось, что косатка жуёт часть парусника.

Морские исследователи задаются вопросом, почему киты так себя ведут. Однозначного ответа нет, но многие считают, что такому поведению они научились, подражая своим сородичам.

ДЕБОРА ДЖАЙЛЗ, директор научно-исследовательского отдела в организации Wild Orca: Я не думаю, что это обязательно агрессивные нападения…

ДЖОШ ЛЕДЕРМЕН, корреспондент NBC News: Может ли быть такое, что киты-убийцы просто играют?

ДЕБОРА ДЖАЙЛЗ: Разумеется.

Однако другая гипотеза берёт за основу культовый фильм 1977 года «Смерть среди айсбергов»*. По сюжету кит-убийца жаждет отомстить людям после того, как корабль убил его подругу. К счастью, сообщений о смертях не поступало, однако всё больше яхтсменов может поделиться своей историей о встрече с китами.

Джош Ледермен, NBC News.