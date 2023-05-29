NBC: игра или месть — учёные не могут объяснить участившиеся нападения со стороны китов-убийц
Яхта «Закат» отплывает от берегов Испании, однако её путешествие прерывают киты-убийцы, которых также называют косатками. Они врезаются в этот парусник длиной 20 метров. Косяк косаток оторвал рулевое перо, а в образовавшуюся пробоину устремилась вода. Один из яхтсменов назвал такую ситуацию «довольно жуткой». Команда делала всё возможное, чтобы отпугнуть косаток и откачать воду с судна.
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