Neue Zürcher Zeitung: Тунис отворачивается от Запада в пользу России и Китая

В последнее время Тунис всё больше отдаляется от Европы и США и углубляет дипломатические отношения с Россией и Китаем, сообщает Neue Zürcher Zeitung. Североафриканское государство пытается играть роль независимого игрока на мировой арене и, по-видимому, хочет припугнуть Запад перспективой сближения с Москвой и Пекином, чтобы добиться больших уступок. Но эксперты считают, что страна переоценивает своё международное значение и в связи с этим проводит ошибочную внешнюю политику.

В последние недели и месяцы Тунис начал активно расширять свои дипломатические контакты, пишет Neue Zürcher Zeitung. Недавно министр иностранных дел страны Набиль Аммар слетал в Москву. Позже его российский коллега ответил ему встречным визитом. Также Тунис углубляет отношения с Китаем. В середине января глава внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван И принял участие в торжественной церемонии открытия Международной дипломатической академии Туниса.

Параллельно с этим североафриканская страна всё больше отдаляется от Европы и США, исторически своих самых главных экономических и политических партнёров. Это проявляется главным образом в двух моментах: в нежелании президента Туниса Каиса Саида подписывать соглашение с Международным валютным фондом, а также в провале миграционной сделки с ЕС.

Но некоторые эксперты считают нынешнюю внешнюю политику Туниса дилетантской и безответственной. Ведь свою роль независимого игрока на международной арене необходимо подкреплять экономическими успехами, а из-за дефицита полезных ископаемых и финансовых проблем Тунис не годится даже на роль важного торгового партнёра и обладает крайне ограниченным политическим влиянием в отличие, к примеру, от Саудовской Аравии или Индии.

Не исключено, что Тунис просто пытается припугнуть своих западных партнёров и добиться от них больших уступок, посылая сигнал, что страна могла бы переориентироваться на Россию и Китай. Де-факто же экономические связи с Европой остаются сильными. К тому же Москва вряд ли сможет оказать североафриканскому государству большую финансовую помощь, но российские туристы служат неплохим источником дохода. «Эта стратегия приносит выгоду обеим сторонам. Она позволяет русским закрепиться на южном побережье Средиземного моря, в непосредственной близости к Европе. А тунисцам она позволяет оказывать давление на ЕС», — объясняют специалисты.

Китай же в основном финансирует в Тунисе инфраструктурные проекты, так как географическое положение страны открывает интересные возможности. Но в государстве проживает всего 12 млн граждан, у него мало ископаемых ресурсов и оно испытывает большие экономические проблемы, поэтому в Пекине не могут рассматривать его как важного торгового партнёра. В связи с этим эксперты сходятся во мнении, что Тунис переоценивает своё международное значение и проводит ошибочную внешнюю политику.