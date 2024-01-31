BFM TV: санкции не эффективны — эксперт о новом прогнозе МВФ по России

Западные санкции против России не смогли замедлить экономику страны, констатирует экономический обозреватель BFM TV Бенауда Абдеддайм. Об этом свидетельствует недавняя переоценка перспектив российского ВВП со стороны МВФ. Как отмечает эксперт, международной организации пришлось признать, что российская экономика чувствует себя лучше, чем предполагалось.
«Эффективны ли западные санкции против России в деле замедления экономики и сдерживания российского наступления? Пока нет», — к такому выводу приходит экономический обозреватель BFMTV Бенауда Абдеддайм, комментируя новость о том, что Международный валютный фонд вдвое повысил прогноз роста экономики России в 2024 году.
Как отмечает эксперт, МВФ серьёзно пересмотрел свои оценки. Главная финансовая организация в мире отныне ожидает роста российского ВВП на 2,6%. Это на полтора процента больше, чем было предсказано в октябре прошлого года. Ни одна другая экономика мира в обновлённом прогнозе не удостоилась столь благоприятного пересмотра перспектив, подчёркивает журналист.
Главный экономист МВФ констатировал, что российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось. Международные экономисты связывают этот успех с ростом военных расходов Москвы.
При этом МВФ вновь подвергся критике за свои выводы, поскольку новый прогноз подкрепляет аргументы тех, кто считает, что западные санкции не справились с задачей обрушения российской экономики, отмечает обозреватель. Отказ МВФ как многосторонней организации отмечать слабые места российской экономики раздражает некоторых западных экспертов и комментаторов. Тем временем другие признают, что ошибались в своих первоначальных оценках. К примеру, советник Центрального банка Финляндии в своей недавней записке отметил: «Мы, прогнозисты, были застигнуты врасплох скоростью, с которой экономическая политика России перешла на военные рельсы».
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