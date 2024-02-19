Американский экономист: страдания Украины — это результат «позорной» и «провальной» политики США

Позиция Вашингтона по Украине остаётся непоколебимой: никаких переговоров, только война. Как отмечает в интервью Гленну Гринвальду американский экономист Джеффри Сакс, полное отсутствие заинтересованности США в прекращении войны — это «жалкое зрелище», которое ужасает здравомыслящих людей. Это упорство приведёт только к большим смертям и разрушениям, которые Украине не помогут восстановить никакие деньги.

Похоже, в Киеве, где Зеленский уволил своего главнокомандующего, царит хаос. Хаос, безусловно, царит и в Вашингтоне, где они не могут понять, как получить следующие 60 миллиардов долларов для Украины, несмотря на то что хотят этого. Как вы думаете, на каком этапе мы находимся в этой войне?

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: На поле боя Россия разрывает Украину на части. Число погибших украинцев ужасает. Но Вашингтон остаётся непоколебим в одном: никаких переговоров, никакого обсуждения реальных решений. Только война. Это жалкое зрелище, абсолютно жалкое. И идея потратить ещё 61 миллиард долларов на ещё больше смертей украинцев, на ещё больше разрушений для Украины, при этом ни слова не говоря о политике и решении этой проблемы, — это полный провал Байдена.

Поэтому я считаю эту ситуацию шокирующей. Меня шокирует, что большая часть сената и почти вся Демократическая партия бездумно это поддерживают. За эти два месяца мы услышали ещё больше историй о том, как США остановили процесс переговоров в 2022 году. Это полное отсутствие какой-либо заинтересованности в прекращении войны просто ошеломляет.

Позвольте спросить вас об этом, потому что вы с самого начала критиковали роль США в конфликте на Украине. Я тоже — совершенно не утешает тот факт, что это оправданно, учитывая, насколько катастрофической стала война. Но безусловно, всё, что вы описываете, сегодня очевидно для всех в Вашингтоне, даже если не было очевидно в начале войны: Украина не может победить. Невозможно изгнать все российские войска с украинской земли, не говоря уже о Крыме*. Просто нет никакой возможности реализовать эти цели. Как вы думаете, какова наша цель на данный момент и, оглядываясь назад, какова была цель на протяжении всего времени?

ДЖЕФФРИ САКС: Я думаю, что на протяжении последних 30 лет целью было ввести США и НАТО на Украину. Байден, Салливан, Блинкен, Нуланд — это продолжалось более десяти лет. А до этого этим занималась Нуланд в составе администрации Буша. Они думали, что смогут блефовать или запугивать Путина, чтобы достичь своей цели. Но это оказывался один глупый, страшно невежественный просчёт за другим. Единственное, чего они добились, — это потратили более ста миллиардов американских денег и потеряли около 500 тысяч человек на Украине. Это катастрофа.

А теперь им предстоят выборы. Так что, на мой взгляд, по крайней мере одна цель всей этой истории заключается в том, чтобы дотянуть до ноября без какого-либо позора, независимо от того, сколько ещё смертей за этим последует. Еще 61 миллиард долларов не имеет никакого значения — это не их деньги, они просто пытаются избежать позора за то, что оказалось абсолютно провальной внешней политикой на протяжении десятилетия.

В этом году мы празднуем 10-летнюю годовщину участия Байдена, Нуланд, Блинкена и Салливана в свержении правительства Януковича. И вот, что это принесло, — полную катастрофу для Украины и ничего хорошего для Соединённых Штатов.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2024 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).