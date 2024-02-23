American Conservative: Европа заслужила резкие тирады от Трампа

Критика Трампом европейских союзников вполне оправдана, отмечает The American Conservative. В условиях явной зависимости НАТО от США другие члены альянса привыкли отсиживаться за спиной у Вашингтона и даже требуют вмешательства НАТО — то есть, главным образом, Америки — в украинский конфликт. Однако Трамп не считает, что американцы должны умирать за Европу: сотрудничество должно быть в равной степени выгодно всем партнёрам по альянсу.

Дональд Трамп прав в отношении НАТО, пишет The American Conservative. По признанию анонимного европейского дипломата, «когда появился Трамп, это заставило нас задуматься о том, что США не всегда действуют в интересах Европы, особенно если это идёт вразрез с американскими интересами». Удивительно, но именно так раньше поступали американские чиновники. Потребовался недипломатичный, необучаемый, грубый Дональд Трамп, чтобы вернуть в отношения между США и Европой здравый смысл.

Отношение к Пентагону как к международному агентству социального обеспечения для богатых клиентов — не единственная проблема НАТО на сегодняшний день. Создание альянса, столь сильно зависящего от одной страны, побуждает другие государства фантазировать за счёт Америки. Их представители часто придумывают грандиозные военные планы для НАТО, под которым на практике подразумеваются США.

Некоторые представители европейских стран с крайне скромными вооружёнными силами даже призывают НАТО вмешаться в конфликт на Украине. При этом предполагается, что жертвовать своими жизнями должны не их собственные военные, а американцы. «Если НАТО окажется в состоянии войны с Россией, мы все знаем, кто будет воевать и умирать — американцы», — подчёркивает издание. Если российское ядерное оружие обратится против Запада, нацелено оно также будет на Америку, а не на Европу.

Чиновники НАТО сейчас похваляются тем, что большинство членов альянса, которым якобы серьёзно угрожает Москва, наконец-то выделяют 2% ВВП на свою оборону. Между тем, расширение НАТО способствовало радикализации не только Владимира Путина, но и российской общественности и стало важным толчком к началу российской спецоперации на Украине.

Ещё 16 лет назад Фиона Хилл, получившая известность после работы в Совете национальной безопасности Трампа, предупреждала президента Джорджа Буша — младшего, что вступление Украины и Грузии в НАТО — это «провокационный шаг, который, скорее всего, спровоцирует упреждающие военные действия России».

Поэтому Европа заслуживает резких слов Трампа. Президент Джо Байден ожидает, что американцы будут умирать за Европу. Трамп считает, что европейцы должны умирать за свои страны. Поощрение праздности и привилегированности вредно как для Европы, так и для Америки. Западные союзники должны оставаться близкими и продолжать сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, — однако эти отношения должны быть равными в вопросах, важных для всех.