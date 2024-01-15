Das Erste: богатые богатеют, бедные беднеют — пора ввести налог на роскошь

Неравенство в мире растёт — к такому неутешительному выводу пришла гуманитарная организация Oxfam, занимающаяся борьбой с бедностью. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, в Oxfam предложили обложить богатых прогрессивным налогом, чтобы восстановить справедливость.

Мир сталкивается с растущим неравенством в распределении богатств, сообщает немецкий телеканал Das Erste, ссылаясь на недавнее исследование Oxfam. За последние несколько лет пять самых богатых людей планеты удвоили свои состояния, тогда как 5 млрд представителей наименее обеспеченных слоёв общества столкнулись с финансовыми потерями, выражающимися в многомиллиардных суммах.

Oxfam, международная гуманитарная организация, занимающаяся борьбой с неравенством и бедностью, предлагает ввести прогрессивный налог, включая 2% на состояние свыше $5 млн, 3% — на состояние свыше 50 млн и 5% — на состояние, превышающее $1млрд. «Нам необходимо обложить налогом большие состояния, чтобы сверхбогатые люди также вносили справедливый вклад в общее благосостояние», — отмечает председатель правления филиала организации в Германии Серап Алтинисик.



Das Erste сообщает, что в Германии наблюдается аналогичная тенденция увеличения состояния богатых, что приводит к дополнительному усугублению социального неравенства. По данным телеканала, пятёрка наиболее состоятельных немцев с 2020 года увеличила своё общее богатство примерно на три четверти, с $89 млрд до $155 млрд. Внедрение предложенных Oxfam налоговых мер в Германии могло бы привести к дополнительным налоговым поступлениям в размере около $93,6 млрд ежегодно, и это при условии, что налог облагал бы лишь небольшой процент населения, всего 0,24%.