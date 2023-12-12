Independent: почти миллиону детей в Великобритании приходится спать на полу

894 тыс. детей спят без кроватей, сообщает The Independent. Причиной этого является резкое увеличение стоимости жизни на территории Великобритании. Многие семьи вынуждены сильно экономить, но всё равно живут в нищете. Такие жизненные условия влияют на психологическое состояние детей, их успеваемость в школе и уровень социальной вовлечённости.

Около миллиона детей по всей Великобритании живут в нищете и даже не имеют собственных кроватей, сообщает The Independent. Многим приходится делить кровать с членами семьи, а чаще и вовсе спать на полу. Это сказывается на их психологическом состоянии и школьной успеваемости.

Благотворительная организация «Зарак» пытается бороться с этим. В основном они доставляют нуждающимся семьям детские кровати. За последние 12 месяцев организация отметила резкий рост спроса. Согласно последним статистическим данным 29 детей в Великобритании живут в относительной бедности, причем в период с 2021 по 2022 год их число увеличится на 350 000 тыс., сообщает издание.

Всё больше детей остаются без возможности нормально спать, что напрямую сказывается на их состоянии. По данным опроса, проведённого компанией YouGov, — «20% детей, не имеющих кровати, чувствовали усталость в школе, 13 % испытывали трудности во время занятий физкультурой, а каждый двенадцатый родитель сказал, что их дети «постоянно устают» из-за отсутствия собственной кровати для сна».

«Зарак» также занимается предоставлением пижам, одеял, подушек, туалетных принадлежностей и сладостей. Иногда, чтобы узнать о благосостоянии семьи приходится работать напрямую со школами, ведь далеко не все хотят рассказывать о своем плачевном финансовом состоянии. Главное, на что стоит обращать внимание — это поведение ребёнка, по нему можно определить то, что происходит у него дома и помочь.

«Мы чётко понимаем, что наша миссия - покончить с этим», — заявил генеральный директор благотворительной организации Энди Пирс.

Многих шокирует, что у такого количества детей на территории Великобритании нет самого необходимого. Отсутствие кроватей — это лишь один из аспектов детской бедности, не хватает ещё множества нужных вещей, в том числе для учёбы. При этом число детей, которые живут в нищете, растёт.