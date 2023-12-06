Das Erste: успеваемость немецких школьников заметно снизилась и продолжает ухудшаться

Результаты школьников в Германии значительно ухудшились по сравнению с показателями 2018 года, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Падение уровня знаний учащихся в математики, литературе и естественных науках отмечается и в других странах, однако в Германии оно оказалось выше среднего. По мнению экспертов, это результат не только коронавирусных ограничений, но и неправильной образовательной политики в целом.

Согласно новому исследованию Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA, школьники в Германии показывают значительно худшие результаты по математике, литературе и естественным наукам, чем в 2018 году, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

В целом, средний уровень компетенций молодых людей в этих трёх областях снизился во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по сравнению с предыдущим исследованием 2018 года. Однако падение показателей в Германии оказалось выше среднего.

Лишь немногие страны ОЭСР смогли частично улучшить свои результаты в период с 2018-го по 2022 год — например, Япония в литературе и естественных науках, а также Италия, Ирландия и Латвия — в научных дисциплинах.

В математике самые высокие средние показатели у молодёжи Сингапура, Японии и Кореи. В чтении лидируют Сингапур, Ирландия, Япония, Корея и Эстония. В области естественных наук самые высокие показатели у Японии, Кореи, Эстонии и Канады.

После первого исследования, проведённого в 2000 году, Германии удалось улучшить свои результаты и сохранить их на высоком уровне. Однако в предыдущих оценках PISA появились признаки тенденции к снижению.

Сейчас Германия значительно выше среднего показателя по ОЭСР только по естественным наукам (492—485 баллов). Результаты по математике (475—472 балла) и литературе (480—476 баллов) соответствуют средним показателям ОЭСР, которые также снизились в обеих областях.

Почти треть 15-летних подростков демонстрируют очень низкие навыки хотя бы в одной из трёх тестируемых областей. Примерно у каждого шестого подростка проявляются значительные недостатки во всех трёх областях. Доля таких особенно низко успевающих молодых людей увеличилась с 2018 года и составляет около 30% по математике, около 26% по литературе и около 23% по естественным наукам.

Доля особо высокоуспевающих учеников снова снизилась — по математике до чуть менее 9%, а по литературе — до чуть менее 8%. В естественных науках эта доля осталась на прежнем уровне — около 10%.

Согласно исследованию, результаты опросов указывают на возможные причины ухудшения результатов. С одной стороны, авторы предполагают, что закрытие школ во время пандемии коронавируса негативно сказалось на приобретении соответствующих навыков.

Например, в Германии дистанционное обучение с использованием цифровых медиа проводилось реже, чем в среднем по ОЭСР. Однако анализ международных данных показывает, что систематического соответствия между продолжительностью закрытия школ и снижением успеваемости нет.

По мнению авторов, вторым фактором, объясняющим результаты в математической специализации, может быть взаимосвязь между навыками молодых людей и социально-экономическим статусом их семей, а также их иммиграционным происхождением. В Германии это по-прежнему очень ярко выражено. Однако математические навыки молодых людей без мигрантского происхождения также снизились по сравнению с 2012 годом.

Чтобы объяснить долгосрочную негативную тенденцию, исследователи обратились к опросам учеников о мотивации, отношении и организации уроков. По сравнению с 2012 годом школьники испытывают меньше удовольствия и интереса к математике. Напротив, тревожность по отношению к предмету возросла. Кроме того, 15-летние подростки видят меньше пользы в изучении математики.

Незадолго до публикации новых результатов экономист в области образования Людгер Вёссманн предупредил о последствиях неправильной образовательной политики. «Кризис образования — это наш самый большой локальный риск, — заявил глава мюнхенского Центра экономики образования ifo. — То, насколько продуктивно дети и молодые люди смогут впоследствии вносить вклад в жизнь общества, во многом зависит от их успеваемости».

По словам Вёссманна, в условиях нехватки рабочей силы и квалифицированных специалистов Германия больше не может позволить себе кризис образования. Среди людей с академической степенью или профессиональным образованием безработными являются 2—3% по сравнению с 20% тех, кто не имеет высшего образования, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.