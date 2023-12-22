SCMP: гримасы опеки — отчаявшиеся японцы всё чаще поднимают руку на родных и близких

В Японии участились случаи, когда люди «устают» ухаживать за пожилыми родственниками и в отчаянии решаются совершить убийство. По мнению экспертов, вынужденная изоляция в период пандемии COVID-19 усугубила этот кризис. Поэтому правительству необходимо срочно принять меры, чтобы привлечь больше молодых кадров для работы в секторе ухода, где сейчас катастрофически не хватает квалифицированного персонала, и сделать эти услуги доступными по стоимости для всех нуждающихся, пишет South China Morning Post.

Япония страдает от всё большего числа случаев, когда пожилых людей убивают ухаживавшие за ними родственники, объясняя это тем, что они уже измотаны и не в силах дальше осуществлять свою миссию. И как предполагают эксперты, эта проблема ещё больше усугубилась во время пандемии COVID-19, поскольку система здравоохранения страны оказалась на пределе и многие не могли получить необходимой медицинской помощи, пишет Джулиан Райалл в статье для South China Morning Post.



Согласно результатам опубликованного в этом месяце научного исследования, на протяжении десятилетия вплоть до 2021 года в среднем примерно через каждые восемь дней фиксировались случаи, когда пожилой японец был убит членом своей семьи, который за ним ухаживал, — либо же решал покончить жизнь самоубийством после убийства родственника, о котором он должен был заботиться.



«Есть две основные причины этих убийств и связанных с ними самоубийств. Одна из них — это тяжёлое бремя ухода за членом семьи, а другая касается отношений внутри семьи», — пояснила Эцуко Юхара, автор этого исследования и профессор кафедры социального обеспечения в частном университете Nihon Fukushi University.



Юхара использовала данные открытых источников и японских СМИ, чтобы собрать и проанализировать статистику за десятилетний период, вплоть до 2021 года, поясняется в статье. Всего было выявлено 437 инцидентов, которые привели к 443 смертельным случаям в результате убийств или самоубийств среди людей в возрасте 60 лет и старше, которые нуждались в дополнительном уходе по медицинским показаниям.



Как свидетельствует статистика, 214 случаев были связаны с супругами, а 206 касались нападений со стороны детей пострадавших. Ещё в 13 случаях в убийстве участвовали братья или сёстры, в семи случаях нападавшими оказались внуки. А в остальных случаях были задействованы другие члены семьи, сообщает South China Morning Post.



Кроме того, в исследование вошли только смертельные случаи, вызванные стрессом, связанным с уходом за больными родственниками. Однако вполне вероятно, что за тот же период было ещё больше инцидентов, которые не закончились смертью и поэтому даже не были задокументированы, отмечается в статье.



По словам Юхары, её не очень удивили эти цифры, поскольку в ходе исследования также было обнаружено, что у тех пожилых людей в Японии, которые по необходимости обеспечивают медицинскую помощь и уход для своих супругов, очень часто наблюдался высокий уровень стресса и беспокойства. Причём это беспокойство со временем становилось всё больше, поскольку экономические, физические или эмоциональные стрессы постепенно брали своё.



И поскольку они уже не видели для себя никаких надежд на улучшение ситуации в будущем, то всё чаще решали убить своих близких, прежде чем покончить с собой, говорится в статье. «Результаты исследования меня не так уж и шокировали. Эти же причины существуют до сих пор и не меняются со временем», — подчеркнула Юхара.



В частности, на прошлой неделе полиция Токио арестовала 86-летнего мужчину после того, как он позвонил и сообщил, что задушил свою больную 81-летнюю жену. По словам Харуо Ёсиды, он настолько устал от необходимости ухаживать за своей женой, которая получила травму ноги около года назад и не могла самостоятельно ходить, что решил задушить её руками в то время, как проживавшие с ними двое взрослых сыновей были на работе.

Ранее в декабре ещё один 83-летний мужчина и его жена такого же возраста были найдены мёртвыми в городе Суйта в префектуре Осака. Незадолго до полуночи мужчина отправил своей дочери сообщение о том, что думает о самоубийстве, и когда она приехала в дом родителей, то обнаружила, что её мать мертва, а отец пропал. Бездыханное тело мужчины затем было найдено на земле внизу, а его обувь обнаружили на 10-м этаже, пишет South China Morning Post.



Кроме того, были зафиксированы даже современные случаи «убасуте» — существовавшей в древности практики, когда пожилых людей намеренно увозили в горы и бросали там, если в деревне не хватало на всех еды или о них некому было позаботиться, говорится в статье. В начале декабря полиция префектуры Мияги арестовала 57-летнего безработного по имени Ичияки Мацуда после того, как его 86-летняя мать была найдена брошенной в одиночестве на скамейке в парке.



Он признался, что действительно намеренно оставил её одну, поскольку испытывал сильный стресс из-за необходимости постоянно заботиться о матери. А позже появились сообщения о том, что пожилая женщина в итоге скончалась из-за негативных последствий длительного воздействия холода на организм.



Хотя в исследовании были проанализированы данные до 2021 года, эксперты опасаются, что эта тревожная статистика за последние годы могла ещё больше ухудшиться, поскольку принудительная изоляция во время пандемии COVID-19 лишь усугубила отчаяние у неподготовленных членов семьи, которые были вынуждены взаперти ухаживать за родственниками с изнурительными заболеваниями.



«Проблема «убийства опекуном» уже на протяжении времени существовала в Японии, однако я чувствую, что во время карантина из-за пандемии коронавируса она ещё больше усугубилась», — рассказала Йоко Цукамото, профессор кафедры инфекционного контроля в Университете медицинских наук Хоккайдо. По её словам, это связано с тем, что люди, которые уже и так переживали сложную ситуацию в семье, внезапно оказались в полной изоляции, когда им даже не с кем было поговорить о проблемах, с которыми они столкнулись.



Из-за пандемии национальная система здравоохранения была перегружена до предела, и в результате люди, нуждающиеся в дополнительной заботе и уходе, не могли получить адекватной помощи. В то время как социальные структуры, которые ранее оказывали поддержку уязвимым слоям населения, также приостановили свою деятельность, рассказала Цукамото.



«Я слышала истории о том, как сыновья и дочери вынуждены бросать работу, чтобы находиться со своими пожилыми родителями, хотя это бывает крайне сложно, особенно если этот человек, например, страдает от деменции. Однако когда стоимость стационарного лечения в соответствующем учреждении настолько высокая, у многих семей просто не остаётся выбора», — также подчеркнула она.



Профессор Юхара также считает, что правительству Японии необходимо предпринимать больше действий для того, чтобы стимулировать и привлекать больше молодых кадров для работы в секторе ухода, где катастрофически не хватает квалифицированного персонала. Отчасти это связано с довольно низкой заработной платой и тем, что такая работа не считается престижной, пояснила она.



По мнению эксперта, для решения проблемы власти должны улучшать условия труда и повышать заработную плату сотрудникам. Если же и эти меры не помогут привлечь достаточное количество работников, тогда Японии придётся открыть свои границы и пригласить иностранный персонал в сферу ухода за пожилыми, заключила Юхара.