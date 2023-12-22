SCMP: гримасы опеки — отчаявшиеся японцы всё чаще поднимают руку на родных и близких
Япония страдает от всё большего числа случаев, когда пожилых людей убивают ухаживавшие за ними родственники, объясняя это тем, что они уже измотаны и не в силах дальше осуществлять свою миссию. И как предполагают эксперты, эта проблема ещё больше усугубилась во время пандемии COVID-19, поскольку система здравоохранения страны оказалась на пределе и многие не могли получить необходимой медицинской помощи, пишет Джулиан Райалл в статье для South China Morning Post.
Согласно результатам опубликованного в этом месяце научного исследования, на протяжении десятилетия вплоть до 2021 года в среднем примерно через каждые восемь дней фиксировались случаи, когда пожилой японец был убит членом своей семьи, который за ним ухаживал, — либо же решал покончить жизнь самоубийством после убийства родственника, о котором он должен был заботиться.
«Есть две основные причины этих убийств и связанных с ними самоубийств. Одна из них — это тяжёлое бремя ухода за членом семьи, а другая касается отношений внутри семьи», — пояснила Эцуко Юхара, автор этого исследования и профессор кафедры социального обеспечения в частном университете Nihon Fukushi University.
Юхара использовала данные открытых источников и японских СМИ, чтобы собрать и проанализировать статистику за десятилетний период, вплоть до 2021 года, поясняется в статье. Всего было выявлено 437 инцидентов, которые привели к 443 смертельным случаям в результате убийств или самоубийств среди людей в возрасте 60 лет и старше, которые нуждались в дополнительном уходе по медицинским показаниям.
Как свидетельствует статистика, 214 случаев были связаны с супругами, а 206 касались нападений со стороны детей пострадавших. Ещё в 13 случаях в убийстве участвовали братья или сёстры, в семи случаях нападавшими оказались внуки. А в остальных случаях были задействованы другие члены семьи, сообщает South China Morning Post.
Кроме того, в исследование вошли только смертельные случаи, вызванные стрессом, связанным с уходом за больными родственниками. Однако вполне вероятно, что за тот же период было ещё больше инцидентов, которые не закончились смертью и поэтому даже не были задокументированы, отмечается в статье.
По словам Юхары, её не очень удивили эти цифры, поскольку в ходе исследования также было обнаружено, что у тех пожилых людей в Японии, которые по необходимости обеспечивают медицинскую помощь и уход для своих супругов, очень часто наблюдался высокий уровень стресса и беспокойства. Причём это беспокойство со временем становилось всё больше, поскольку экономические, физические или эмоциональные стрессы постепенно брали своё.
И поскольку они уже не видели для себя никаких надежд на улучшение ситуации в будущем, то всё чаще решали убить своих близких, прежде чем покончить с собой, говорится в статье. «Результаты исследования меня не так уж и шокировали. Эти же причины существуют до сих пор и не меняются со временем», — подчеркнула Юхара.
В частности, на прошлой неделе полиция Токио арестовала 86-летнего мужчину после того, как он позвонил и сообщил, что задушил свою больную 81-летнюю жену. По словам Харуо Ёсиды, он настолько устал от необходимости ухаживать за своей женой, которая получила травму ноги около года назад и не могла самостоятельно ходить, что решил задушить её руками в то время, как проживавшие с ними двое взрослых сыновей были на работе.
Кроме того, были зафиксированы даже современные случаи «убасуте» — существовавшей в древности практики, когда пожилых людей намеренно увозили в горы и бросали там, если в деревне не хватало на всех еды или о них некому было позаботиться, говорится в статье. В начале декабря полиция префектуры Мияги арестовала 57-летнего безработного по имени Ичияки Мацуда после того, как его 86-летняя мать была найдена брошенной в одиночестве на скамейке в парке.
Он признался, что действительно намеренно оставил её одну, поскольку испытывал сильный стресс из-за необходимости постоянно заботиться о матери. А позже появились сообщения о том, что пожилая женщина в итоге скончалась из-за негативных последствий длительного воздействия холода на организм.
Хотя в исследовании были проанализированы данные до 2021 года, эксперты опасаются, что эта тревожная статистика за последние годы могла ещё больше ухудшиться, поскольку принудительная изоляция во время пандемии COVID-19 лишь усугубила отчаяние у неподготовленных членов семьи, которые были вынуждены взаперти ухаживать за родственниками с изнурительными заболеваниями.
«Проблема «убийства опекуном» уже на протяжении времени существовала в Японии, однако я чувствую, что во время карантина из-за пандемии коронавируса она ещё больше усугубилась», — рассказала Йоко Цукамото, профессор кафедры инфекционного контроля в Университете медицинских наук Хоккайдо. По её словам, это связано с тем, что люди, которые уже и так переживали сложную ситуацию в семье, внезапно оказались в полной изоляции, когда им даже не с кем было поговорить о проблемах, с которыми они столкнулись.
Из-за пандемии национальная система здравоохранения была перегружена до предела, и в результате люди, нуждающиеся в дополнительной заботе и уходе, не могли получить адекватной помощи. В то время как социальные структуры, которые ранее оказывали поддержку уязвимым слоям населения, также приостановили свою деятельность, рассказала Цукамото.
«Я слышала истории о том, как сыновья и дочери вынуждены бросать работу, чтобы находиться со своими пожилыми родителями, хотя это бывает крайне сложно, особенно если этот человек, например, страдает от деменции. Однако когда стоимость стационарного лечения в соответствующем учреждении настолько высокая, у многих семей просто не остаётся выбора», — также подчеркнула она.
Профессор Юхара также считает, что правительству Японии необходимо предпринимать больше действий для того, чтобы стимулировать и привлекать больше молодых кадров для работы в секторе ухода, где катастрофически не хватает квалифицированного персонала. Отчасти это связано с довольно низкой заработной платой и тем, что такая работа не считается престижной, пояснила она.
По мнению эксперта, для решения проблемы власти должны улучшать условия труда и повышать заработную плату сотрудникам. Если же и эти меры не помогут привлечь достаточное количество работников, тогда Японии придётся открыть свои границы и пригласить иностранный персонал в сферу ухода за пожилыми, заключила Юхара.
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