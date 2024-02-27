LSM: свиньи в украинской форме спровоцировали скандал в Латвии

На портале LSM еженедельно выходит рубрика «Комикс со свиньями», где в формате комикса рассказывает читателю о событиях в Латвии и мире. С 2017 года неизменные герои зарисовок — поросята, которые примеряют на себя разные образы. 24 февраля, они надели форму украинских солдат, что вызвало волну возмущения в интернете, а автору рисунков стали поступать личные угрозы.

«Комикс со свиньями» — еженедельная рубрика на портале общественных СМИ — LSM.lv. В ней портал в формате комикса рассказывает читателю о событиях в Латвии и мире. Рубрика выходит уже два года, а сам автор комиксы рисует с 2017-го. До этого они публиковались в других СМИ.

Всё это время неизменные герои зарисовок — поросята. На одной неделе они — пассажиры поездов Rail Baltica, на другой — строители или политики. В минувшую же субботу, 24 февраля, они надели форму украинских солдат.

ГУНДЕГА МАКИТА ЭВЕЛОНЕ, автор серии: На первой картинке — могучий, бравый, мускулистый военный мужчина, с татуировкой «Украина», который говорит, что нам нужно победить. И на второй части, мы видим, что этот же персонаж уже устал, он один, без поддержки, огнемётом сжигает чудищ, которые идут с российской стороны. И там можно видеть двухглавого орла, который является символом Кремля.

Так об этом конкретном комиксе рассказывает автор серии Гундега Макита Эвелоне. Именно эта публикация вызвала возмущение. Прокомментировал этот материал и президент Латвии Эдгарс Ринкевич

ЦИТАТА: Шутить можно и нужно, но важен и контекст, LSM.lv.

ЦИТАТА: LSM.lv, вам не кажется, что сегодня — это нечто более, чем просто безвкусно?

ЦИТАТА: С утра как-то не обращал внимания на интернет, и только сейчас увидел «Свиной комикс» от LSM. Ну, с такими друзьями и врагов не надо.

ЦИТАТА: Я против цензуры в искусстве, но история со свиньями была лишней. Стал бы путь репрессированных в Сибирь в вагонах для скота темой комикса 25 марта? Что если увидеть этот материал в других странах, и не зная языка увидеть украинца, который изображён в образе свиньи?

Негодованием в соцсетях дело не ограничилось. Автору комиксов стали поступать личные угрозы.

ГУНДЕГА МАКИТА ЭВЕЛОНЕ: Я — абсолютно проукраинский человек. За два года я сделала более чем 15 комиксов именно об Украине, что им не хватает оружия, не хватает ресурсов, об отношении мира. Каждый комикс нужно смотреть в контексте, в котором он находится, как любую сатиру. Я думаю, что людям стоит в общем посмотреть, откуда ноги у этой кампании — это идёт от конкретных людей. Я начала получать письма, во-первых, с оскорблениями, с угрозами, даже угрозы об изнасиловании были и угрозы семье.

Реагируя на волну возмущений в соцсетях, LSM удалил публикацию с портала, а его главный редактор Марта Церава принесла извинения. Она подчеркивает: никто ни в коем случае не хотел никого обидеть. Но допускает, что многие увидели комикс впервые именно 24 февраля, не зная предысторию, и как результат, у них возникли вопросы.

МАРТА ЦЕРАВА, главный редактор канала: Несмотря на то, что мы у каждой публикацией объясняем, что это такой жанр, какая легенда у этих свиней, что мы все можем быть ими, это видимо не считывалось. Мы на это смотрели как на рассказ со свиньями, где все ясно и понятно, уже в заголовке было сказано: Украине нужно победить. И мы там ничего другого, кроме как позитивного рассказа, не видели. Но я понимаю, что именно в этот день это могли бы увидеть украинцы и это могло кого-то ранить. Украинцы сейчас страшно незащищены, и если эту незащищённую группу кто продолжает ранить, это не можем быть мы.

В свою очередь глава Совета по общественным электронным СМИ призвал внимательнее относиться к размещению противоречивого контента.

ЯНИС СИКСНИС, глава Совета по общественным электронным СМИ: У общественных СМИ должно быть достаточно ресурсов, навыков и знаний, чтобы анализировать всё, что происходит, например, в культуре, в том числе некоторые провокационные форматы и работы. Мы как Совет не можем вмешиваться в редакционные решения. Именно поэтому у нас есть омбудсмен, который оценивает такие ситуации, отвечают ли они профессиональным стандартам или нет.

Омбудсмен общественных СМИ Анда Рожукалне только начала оценивать произошедшее, но сегодня уже озвучила мнение: опубликовав конкретный комикс, редакция недооценила возможное оскорбление уязвимой группы людей. Поскольку публикация затрагивает не только медийную этику, но и интерпретацию искусства, омбудсмен будет просить мнения и других экспертов.

Отмечу, что комикс выходил и на прошлую годовщину полномасштабного вторжения, и когда в России прошла мобилизация. Главные герои с обеих сторон — те же, однако тогда такой громкой реакции от общества не последовало.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2024 года.