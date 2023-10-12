Journal du Net: бургеры из «Вкусно — и точка» ничуть не уступают оригиналам из «Макдоналдса»

Российский фастфуд-ресторан «Вкусно — и точка», созданный взамен ушедшего «Макдоналдса», может похвастаться такими же вкусными бургерами, выяснил корреспондент Journal du Net. Власти, с чьей помощью осуществлялся ребрендинг, намерены составить конкуренцию западным сетям и уже вышли на рынок Казахстана и Белоруссии.

После начала конфликта на Украине «Макдоналдс» в мае 2022 года принял решение уйти из России, однако всего за месяц на его месте появился российский аналог «Вкусно — и точка», пишет Journal du Net. Ребрендингом 850 ресторанов популярного американского фастфуда занимался бывший глава его сибирской франшизы Александр Говор при поддержке властей.

Уже на входе в глаза бросается почти полное сходство с западным образцом: такие же киоски самообслуживания, форма сотрудников, меню и особенно очереди. Все прежние блюда на месте, но их названия претерпели изменения: вместо Биг Мака здесь продают Биг Хит, Роял Де Люкс стал Гранд Де Люксом, а Хэппи Мил превратился в Кидс Комбо. Корреспондент французского издания при этом не заметил никакой разницы во вкусе — разве что российская Кока-Кола скорее напоминает Пепси, потому что здесь этот напиток популярнее.

На волне успеха российского «Макдоналдса» такая же судьба ждёт постепенно покидающий Россию KFC, который планируют заменить на Rostic’s. Более того, власти намерены конкурировать с западным фастфудом и уже открывают рестораны «Вкусно — и точка» в Казахстане и Белоруссии.