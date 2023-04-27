France 24: возрождение «Ростикса» — знакомый бренд приходит в России на смену KFC
Существует причина, почему этот жареный цыплёнок может выглядеть знакомо, как свои пять пальцев: это новая флагманская отрасль «Ростикс», сети ресторанов фастфуда из курицы, который заменяет в России KFC, после того как его материнская компания Young Brands завершила свой уход из страны в связи с конфликтом на Украине. Права на точки продажи и франшизу были проданы местной компании «Смарт сервис», утверждающей, что они планируют быстро расширяться в этом новом качестве.
КОНСТАНТИН КОТОВ, сооснователь компании «Смарт сервис»: Наша задача состоит в том, чтобы воодушевить наших партнёров переключиться на «Ростикс», поскольку мы считаем, что для нас это единственный путь развития.
Когда-то KFC был крупнейшей сетью ресторанов фастфуда в стране. Российское преобразование бренда продолжает включать в себя знаковое красно-белое сочетание цветов, а боссы компании говорят, что меню и поставщики останутся прежними. Это возрождение для «Ростикс» — ранее постсоветского бренда, запущенного в 1993 году, который впоследствии купила компания KFC. Клиенты говорят, что рады его возвращению.
ПОКУПАТЕЛЬ: «Ростикс» — это просто как воспоминание из детства, они были здесь раньше и снова вернулись.
ПОСЕТИТЕЛЬ: Сотрудники дружелюбные, как и раньше. Честно говоря, никакой разницы между KFC и «Ростикс» я не ощутил.
Начало российской спецоперации на Украине в прошлом феврале спровоцировало исход иностранных корпораций, из-за чего многие открылись заново под новыми брендами. «Макдоналдс» тоже ушёл из страны в прошлом мае, а его бывшие рестораны были переименованы во «Вкусно — и точка».
Дата выхода в эфир 26 апреля 2023 года.
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