ERR: сербского тренера уволили из эстонской команды за поздравление Владимира Путина
Неоднократный чемпион Эстонии по футзалу, клуб «Смсраха» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Йовановичем. Как передаёт ERR, сербский специалист был уволен за сделанное в социальных сетях поздравление с днём рождения в адрес российского президента Владимира Путина.
«Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях», — сказал в интервью ERR руководитель клуба Андрей Головин.
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