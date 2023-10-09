ERR: сербского тренера уволили из эстонской команды за поздравление Владимира Путина

Эстонский футзальный клуб прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Йовановичем. Как передаёт ERR, сербский специалист был уволен за сделанное в социальных сетях поздравление с днём рождения в адрес российского президента Владимира Путина.

Неоднократный чемпион Эстонии по футзалу, клуб «Смсраха» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Йовановичем. Как передаёт ERR, сербский специалист был уволен за сделанное в социальных сетях поздравление с днём рождения в адрес российского президента Владимира Путина.

«Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера в социальных сетях», — сказал в интервью ERR руководитель клуба Андрей Головин.

По его словам, фатальным для тренера стало сделанное им в адрес президента России Владимира Путина поздравление с днём рождения.

«Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается война, главный тренер команды так себя вёл. Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост не имел никакой политической подоплёки. Мы знаем, что сербы относятся к нашему восточному соседу более миролюбиво, а тренер, поздравляя Путина, не думал, что это вызовет такую реакцию», — добавил Андрей Головин.

По его словам, то, что команда осталась без наставника незадолго до старта нового сезона, — большая для неё потеря.

«Йованович провёл с командой предсезонную подготовку, были определённые планы на сезон, но теперь мы ищем нового тренера», — рассказал Головин.