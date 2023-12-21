Fox Business: «плохие новости для Байдена» — Камала Харрис впервые обогнала президента по популярности

Недавний опрос показал, что рейтинг одобрения вице-президента США Камалы Харрис впервые превысил результат президента Джо Байдена, сообщает Fox Business. Её поддерживают 35% американцев — немногим больше, чем президента Байдена. Последний установил новый антирекорд в 34% — на сегодняшний день это самый низкий результат по опросам за время правления его администрации.
И снова здравствуйте! Время рубрики Morning Buzz. И у нас снова плохие новости для президента Байдена, о которых мы хотим вам рассказать. Опрос Университета Монмута показал, что рейтинг одобрения вице-президента Камалы Харрис выше, чем у Джо Байдена. Её поддерживают 35 процентов — немногим больше, чем президента Байдена, только что установившего новый антирекорд в 34 процента — на сегодняшний день это самый низкий результат по опросам за время правления его администрации.
Итак, цифры продолжают падать — и в сравнении с Камалой она, по сути, выигрывает. Ли?
ЛИ КАРТЕР, президент консалтинговой компании Maslansky + Partners:Ну, если честно, всё это в рамках статистической погрешности. В реальности они могут быть одинаково непопулярны. И возможно, Ники Хейли не без причины забросила свою прежнюю риторику о том, что голос за Джо Байдена на деле является голосом за Камалу Харрис, поскольку люди знают, что она более популярна на данный момент.
Но, по сути, только подумайте об этих цифрах: один из трёх американцев одобряет действия своего президента и вице-президента. То есть двое из трёх американцев их не одобряют. Что ещё поражает, так это показатели неодобрения президента внутри его собственной партии. Такого обычно не случается. Помните, когда Дональд Трамп был президентом? Его рейтинг одобрения среди республиканцев всегда был выше 90 процентов. А здесь рейтинг одобрения среди демократов равен 60 процентам. Это действительно очень плохие новости для них обоих (Байдена и Харрис. — ИноТВ).
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил маркировать упаковки медицинских препаратов, приём которых опасен для последующего управления автомобилем. Копия письма на имя вице-премьера Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
В ряде стран Европы и в США есть сомнения о дальнейшей судьбе Украины, но Франция считает важным не допустить победы России, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает возможным приглашение российского коллеги на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, однако для этого Россия должна «провести мирные переговоры» и «изменить ситуацию».
Американский госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя поставки оружия украинской армии, рассказал, что большая часть денег, выделяемых конгрессом для помощи Украине, тратится внутри США. Таким образом поддерживаются американский бизнес и обычные американские рабочие.
В России востребовано восточное направление железных дорог, пора определиться с параметрами третьего этапа строительства БАМа и Транссиба. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог.
Япония по-прежнему желает заключить мирный договор с Россией, но для этого нужно разрешить «территориальный спор», заявили в японском посольстве. Так японские дипломаты прокомментировали слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Москва закрыла территориальные споры с Токио.
Совбез ООН перенёс голосование о гуманитарной резолюции по сектору Газа на 21 декабря, чтобы согласовать формулировки итогового документа, заявил постпред Эквадора при всемирной организации Хосе де ла Гаска.
Страны Европейского союза примут участие в миссии США по охране судоходства в Красном море, где йеменские хуситы продолжают атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Банда» подростков мешает жителям одного из жилых домов в Тюмени, пишет 72.RU. Местная жительница Марина рассказала журналистам, что шумные группы молодёжи в возрасте от 12 до 20 лет собираются в доме и пугают местных своим поведением.
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол дал понять, что поединок с популярным американским блогером Джейком Полом не состоится.