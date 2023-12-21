Fox Business: «плохие новости для Байдена» — Камала Харрис впервые обогнала президента по популярности

Недавний опрос показал, что рейтинг одобрения вице-президента США Камалы Харрис впервые превысил результат президента Джо Байдена, сообщает Fox Business. Её поддерживают 35% американцев — немногим больше, чем президента Байдена. Последний установил новый антирекорд в 34% — на сегодняшний день это самый низкий результат по опросам за время правления его администрации.

И снова здравствуйте! Время рубрики Morning Buzz. И у нас снова плохие новости для президента Байдена, о которых мы хотим вам рассказать. Опрос Университета Монмута показал, что рейтинг одобрения вице-президента Камалы Харрис выше, чем у Джо Байдена. Её поддерживают 35 процентов — немногим больше, чем президента Байдена, только что установившего новый антирекорд в 34 процента — на сегодняшний день это самый низкий результат по опросам за время правления его администрации.

Итак, цифры продолжают падать — и в сравнении с Камалой она, по сути, выигрывает. Ли?

ЛИ КАРТЕР, президент консалтинговой компании Maslansky + Partners: Ну, если честно, всё это в рамках статистической погрешности. В реальности они могут быть одинаково непопулярны. И возможно, Ники Хейли не без причины забросила свою прежнюю риторику о том, что голос за Джо Байдена на деле является голосом за Камалу Харрис, поскольку люди знают, что она более популярна на данный момент.

Но, по сути, только подумайте об этих цифрах: один из трёх американцев одобряет действия своего президента и вице-президента. То есть двое из трёх американцев их не одобряют. Что ещё поражает, так это показатели неодобрения президента внутри его собственной партии. Такого обычно не случается. Помните, когда Дональд Трамп был президентом? Его рейтинг одобрения среди республиканцев всегда был выше 90 процентов. А здесь рейтинг одобрения среди демократов равен 60 процентам. Это действительно очень плохие новости для них обоих (Байдена и Харрис. — ИноТВ).

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.