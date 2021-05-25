Blaze: пока Армия США агитирует новобранцев в тонах ЛГБТ, в России делают ролики о настоящих защитниках

Ведущий передачи The Rubin Report производства компании Blaze Media Дин Рубин вновь обратил внимание на недавно появившееся на YouTube видео, в котором сопоставляют агитационные ролики вооружённых сил России и США. Как подчеркнул Рубин, на фоне российского видео, которое производит впечатление кассового фильма о людях, готовых защищать свою страну, американский ролик, где рассказывают о воспитанной двумя матерями девушке-капрале, которая с детства боролась за права меньшинств, выглядит бледновато.

Кстати о хорошем. Я покажу вам агитационный ролик российской армии, который приобрел огромную популярность, после того, как кто-то склеил его с роликом американских вооруженных сил. Получилось просто невероятное сопоставление: одна страна ведет себя серьезно, а другая — и это, к сожалению, США — совершенно несерьезно. И это видео кто только не ретвитнул — даже Тед Круз , которого сразу после этого стали назвать российским агентом. Итак, сперва давайте посмотрим ролик российской армии.

ДИКТОР: Это — первый день твоей новой жизни. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты смог бы узнать себя, познать границы своих возможностей? К чёрту границы! Ты готов ломать себя? Да, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле главный враг — вчерашний ты. Твоя задача — выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем.

По-русски я не говорю, но, как я понимаю, говорится тут примерно следующее: «Мы серьезные люди, мне нужно что-то делать, я сражаюсь за свою страну, и вот это я буду делать». А ещё складывается впечатление, будто этот ролик снял Дэн Снайдер… Его же Дэн зовут? А, Зак Снайдер. Да, чувство, будто это снял Зак Снайдер, режиссёр «Лиги справедливости».

В общем, чтобы в целом понять, о чём этот ролик, даже не нужно знать, что там конкретно говорится. Можно спорить о том, пропаганда это или нет, но мы видим, как российские власти выпускают ролик, в котором говорят: «Нам нужны солдаты, мы хотим защитить свою страну, мы будем делать то, что должны». Ну а теперь позвольте я вам покажу видео, которое на прошлой неделе выпустили сухопутные войска США.

ДЕВУШКА: Эта история начинается в Калифорнии, и она — о девочке, у которой было две мамы. Я участвовала в демонстрациях за равенство. Мне нравится думать, что я защищала свободу с самого детства (…) Я стояла у алтаря на свадьбе второй моей мамы. С такими мощными примерами для подражания школу я окончила школу одной из лучших в своем классе. Я нашла его — способ доказать мою внутреннюю силу, а попутно, быть может, и разрушить кое-какие стереотипы. Я — капрал Армии США Эмма Малоунлорд, и я нашла своё призвание.

Нам хана, народ. Понимаете, да? Понимаете? Вы можете себе представить, что будет, если тот русский мужик будет биться против этой девушки? Не в обиду этой девушке, не в обиду её мамам-лесбиянкам, не в обиду активистам, не в обиду равенству, не в обиду никому и ничему — но, если в одном углу ринга будет лесбиянка из Ист-Виллидж, а в другом — Владимир Путин, кто победит?

Что мы творим? Что же мы творим? У нас всем плевать, гей ты, натурал или транс, и это замечательно — но в каком из этих роликов страна как бы говорит: «У нас есть цель — мы здесь, чтобы защищать себя; мы здесь потому, что верим в те учредительные документы, благодаря которым мы до сих пор существуем; мы сильные, и лучше с нами не связывайтесь» и так далее?

Опять же, не исключено, что российский ролик — пропаганда, я выгораживать агитацию российской армии тут не стану (хотя если бы речь шла о бое между Иваном Драго и Рокки Бальбоа (персонажи фильма «Рокки 4». — ИноТВ) на Рождество, кажется, 1985 года, то я бы, конечно, был бы на стороне Ивана Драго). Просто когда видишь эти два ролика… Есть тут проблема? Да, проблема есть, и серьёзная, а нам придётся придумать, как её решить.

Кстати, вот ещё удивительная штука, мне о ней перед началом эфира рассказал Коннор, мой режиссёр: под роликом Армии США комментарии отключили, там оставить комментарий нельзя, но, как ни трудно в это поверить, ему поставили 4200 «лайков» — и 86 тысяч «дизлайков».

Это мы так людей вдохновляем? Не знаю, из лайков под видео на YouTube почерпнуть можно не слишком много, но что-то тут не так. И опять-таки — отлично сделали эту мультяшную девочку и её матерей-лесбиянок, всё замечательно, ничего плохого во всём этом нет, чудесный ролик. Но мне всё-таки кажется, что Путин нас здесь обскакал. А теперь небось смотрит этот ролик и приговаривает: (с русским акцентом) «У нас всё супер, ребят, не волнуемся, вторжение начинаем на следующей неделе».

Дата выхода в эфир 25 мая 2021 года.