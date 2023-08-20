WP: США будет трудно пополнить арсеналы, истощённые конфликтом на Украине

США ждут трудности при восполнении запасов вооружения и боеприпасов, истощённых поставками на Украину, пишет The Washington Post. Основными сложностями для Пентагона могут стать нехватка необходимых для производства вооружений материалов и бюджетная нестабильность.

Пентагон может столкнуться с проблемами при восполнении запасов вооружения и боеприпасов, опустевших из-за поставок Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве.

По мнению американских чиновников, исход наступления Украины зависит от способности Запада удовлетворить спрос страны на артиллерийские боеприпасы. Как отмечает издание, стремление администрации президента Джо Байдена обеспечить Киев необходимыми вооружением и боеприпасами уже привело к «многообещающему расширению производства».

Однако эксперты предупреждают о серьёзных проблемах, связанных с поддержанием высокого уровня производства вооружения, которое необходимо не только для оказания помощи Украине, но и для обеспечения безопасности США. Среди них — преодоление дефицита основных производственных компонентов, в том числе тротила, и обеспечение необходимых объёмов производства в условиях бюджетной нестабильности.

По мнению экспертов, вкладывая средства в расширение производства боеприпасов, беспилотников и систем ПВО, необходимых Украине, США также должны быть уверены, что смогут поддерживать подобный объём производства по мере изменения потребностей. Например, в случае конфликта с Россией или Китаем. Однако пока конфликт на Украине лишь обнажил проблему нехватки боеприпасов в масштабах всего НАТО.

«Один из уроков, извлечённых из украинского опыта, заключается в том, что нам необходимо вернуться и пересмотреть эти минимальные стандарты. Возможно, мы недооценили их», — заявила в августе министр армии США Кристин Вормут, комментируя вопрос расширения запасов артиллерийских боеприпасов.

Как пишет The Washington Post, конфликт стал тревожным сигналом для Запада, обнажив острую необходимость расширить запасы боеприпасов и заставив представителей Североатлантического альянса задаться вопросом, как долго НАТО сможет продержаться в условиях непосредственных военных действий.

Бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд отмечает, что многим странам альянса пришлось «заново учиться массовому производству боеприпасов». По его словам, в ходе конфликтов в Афганистане и Ираке артиллерия не потреблялась такими быстрыми темпами, как в ходе конфликта на Украине, а значит, поставщикам не приходилось так активно задействовать свои запасы.

«Мы все заново учимся тому, что означает массовое производство боеприпасов, которое для многих членов НАТО стало... непосильной задачей», — заявил Гранд, объяснив мизерные запасы боеприпасов в некоторых европейских странах тем, что там предпочитают направлять оборонные средства на закупку дорогостоящих товаров, например, реактивных самолётов и боевых танков.

«Хорошо и приятно осознавать, что через пять лет мы сможем нарастить продукцию и восполнить запасы. Но сейчас Украина испытывает дефицит, а у нас будут неприятности», — добавил Гранд.

По словам ещё одного источника издания, который пожелал остаться анонимным, задачи, стоящие перед Пентагоном, не ограничиваются ускорением производства в краткосрочной перспективе. Американскому оборонному ведомству важно избежать спада, который может последовать за резким бумом производства. «Мы хотим гарантировать, что сможем удерживать внимание правительства, союзников и партнёров на необходимости сохранения стабильно высокого спроса на эти вооружения», — заявил изданию источник в Пентагоне.

The Washington Post пишет, что проблемой для Вашингтона также может стать и нехватка «основных материалов, требуемых для производства вооружений», в том числе «глобальный дефицит химикатов и взрывчатых веществ». По словам представителя Пентагона, пока США располагают достаточными запасами взрывчатых веществ, но по мере расширения производства стране «потребуется дополнительное производство как пропеллентов, так и взрывчатых веществ».