Hill: «настоящий кризис» — из-за падения доверия Вооружённым силам США не удаётся набрать целевое число новобранцев

Последний опрос показал, что доверие американцев к армии находится на самом низком за 20 лет уровне, к которому привело стечение множества обстоятельств, пишет The Hill. Это провоцирует настоящий кадровый кризис в рядах вооружённых сил, которые не могут набрать целевое число новобранцев.

Доверие американцев к Вооружённым силам Соединённых Штатов находится на самом низком уровне за последние десятилетия, что не лучшим образом сказывается на ситуации с набором, пишет The Hill.

По результатам последних опросов и по мнению экспертов, восприятие гражданами США вооружённых сил упало в результате сочетания культурной войны, продвижения левой идеологии, скандалов с домогательствами и самоубийств в рядах армии, а также из-за катастрофического завершения войны в Афганистане два года назад.

Ещё одним фактором издание называет всё более заметную роль бывших военных офицеров в политике. Военные всё чаще появляются в эфире таких телеканалов, как Fox News и CNN, предлагая свою точку зрения на политические события.

«Это стечение множества обстоятельств, и оно становится настоящим кризисом», — заявил старший научный сотрудник и директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

Опрос, проведённый Институтом Гэллапа с 1 по 22 июня, показал, что только 60% американцев относятся к вооружённым силам страны с большим доверием. Последний раз столь низкий показатель был зафиксирован в 1997 году. При этом особенно сильно поддержка упала в рядах сторонников Республиканской партии: за последние три года она снизилась с 91% до 68%.

«Предыдущие поколения воспринимали военных теми, кем можно гордиться. Мне кажется, в последнее время люди воспринимают армию как организацию, которая не справляется со своими обязанностями, которая ввязывается в дорогостоящие конфликты, не приносящие пользы американскому народу», — считает заместитель директора Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Атлантического совета Мэтью Кройниг.



В четверг пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что, хотя он не может ответить на вопрос, почему падает популярность армии, он может заверить, что министерство обороны будет стараться завоевать доверие американцев, как делало это всегда.

«Популярность со временем растёт и падает. Мы не считаем доверие населения чем-то само собой разумеющимся. Будучи добровольческими силами, мы знаем, что несём ответственность перед конгрессом и американской общественностью, чтобы они понимали, что мы делаем для защиты страны, как мы тратим деньги налогоплательщиков, как мы используем ресурсы, которые нам доверены», — приводит The Hill слова Райдера.

Представитель Пентагона не стал высказывать предположения о том, что влияет на доверие к вооружённым силам или на набор. «Всегда были и остаются храбрые и самоотверженные американцы, готовые поднять руку, дать клятву защищать Конституцию, защищать нашу нацию, независимо от того, насколько популярна армия или военная служба в любой момент времени», — уверяет Райдер.

Впрочем, в прошлом году американская армия не дотянула до планового показателя — 60 тыс. новобранцев — более чем на 15 тыс. человек. А в начале этого года министр армии США Кристин Вормут сообщила конгрессу, что вооружённые силы страны вновь ждут проблемы с набором и им будет сложно достигнуть цели 65 тыс. новобранцев.

Стабильный рынок труда, тот факт, что всего 23% молодых людей подходит для службы по академическим или физическим показателям, и отсутствие интереса к службе в армии, как полагает издание, привели к самому серьёзному кадровому кризису в вооружённых силах за последние 50 лет.