Отсутствие значимых успехов в украинском контрнаступлении заставляет американских чиновников искать виноватых, и они отмечают, что украинские генералы выбрали неправильную стратегию, пишет The New York Times. Вместо того, чтобы собрать все силы в одном месте для мощного удара, они рассредоточили их по линии фронта. Киев же отвечает, что, если хоть немного ослабить оборону, он может потерять новые территории, потому что удары России не прекращаются.

Украина сосредоточила своё внимание на южной и восточной части фронта, и российские силы смогли продвинуться на северо-востоке в районе города Купянска. В итоге украинский генерал Александр Сырский, командующий восточными силами Украины, призвал Киев выделить часть войск для защиты и этого района, пишет The New York Times.

«Подразделения противника продолжают наносить урон артиллерией, миномётами и авиацией», — написал он. Поэтому, по его словам, нужно в срочном порядке укреплять оборону в этих местах, а контрнаступление оставить на второй план.

Весьма скромные успехи Украины в контрнаступлении вызывают вопросы у американских чиновников. Они считают, что украинцам нужно было сосредоточить превосходящие силы на одном участке фронта и постараться совершить прорыв. А вместо этого украинские генералы рассредоточили силы поровну на всех направлениях для обороны.

Ответить на эти заявления решил сам президент Украины Владимир Зеленский: «Мы не отдадим Харьков, Донбасс, Павлоград или Днепр. И всё. И пусть все аналитики мира даже не рассчитывают на это». По мнению Зеленского, если украинцы отведут часть военных из таких мест, как Купянск, то это будет соответствовать целям России.

Генерал Сырский сообщил, что, по его данным, Россия занимается перегруппировкой сил: «Основная задача России — повысить уровень боевого потенциала и возобновить активные наступательные действия». The New York Times делает вывод: хотя внимание общественности приковано к контрнаступлению, другие участки фронта тоже не отличаются стабильностью.