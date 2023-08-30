Контрнаступление Украины изначально было обречено на провал, потому что у неё не было ничего для ведения боевых действий, заявил бывший сотрудник Госдепа США Мэттью Хох в интервью Judging Freedom. По его словам, Киев упрямо продолжает «принимать неверные решения», закрывая глаза на тысячи жертв и огромное количество уничтоженной техники.

Если у вас нет машин, оборудования, топлива, способности вести механизированную войну против механизированного противника, вы будете повержены. И это как раз к тому, о чём я только что говорил: обучать каждого украинца носить винтовку, стрелять из РПГ, создавать самодельные взрывные устройства…



Потому что то, что вы сейчас наблюдаете (а люди, которые меня слушали, знают, что я придерживаюсь мнения, что этот конфликт зашёл в тупик), произошло из-за того, что Украина приняла неверное решение в отношении защиты Бахмута, продолжая вводить туда войска, делая вид, что вводит туда подразделения — подразделения, которые лучше было бы отправить на копание оборонительных сооружений, на другие действия по подготовке к новой российской атаке.



И наконец, разумеется, это украинское наступление, которое не принесло ничего, кроме нескольких маленьких деревень на расстоянии полудюжины километров или около того, ценой целых подразделений, массы техники, а также огромного количества жизней. Понимаете, теперь вы поставили Украину, израсходовав все имеющиеся у неё резервы, в такое положение, когда она может потерпеть провал.



Дата выхода в эфир 29 августа 2023 года.