Бывший аналитик ЦРУ: оторванное от реальности представление о России погубит Запад
Хорошо. Но что касается мнения Орбана об умонастроении русских, о том, что их больше волнует стабильность, безопасность, целостность границ, чем личная свобода. Является ли такое объяснение российского менталитета справедливым и является ли это фундаментальной причиной, почему Запад не понимает Россию?
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