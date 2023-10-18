«Москва пробует извлечь выгоду из конфликта в Израиле», — считает Frankfurter Allgemeine, и поэтому Запад отвергает её мирную инициативу

Россия предложила в СБ ООН резолюцию по снижению напряжённости между ХАМАС и Израилем, но она была заблокирована США, Францией и Британией. Frankfurter Allgemeine считает, что Россия, несмотря на хорошие отношения и с ХАМАС, и с Тель-Авивом, пытается в этот раз извлечь выгоду для себя. Например, дискредитировать политику Запада в регионе и отвлечь внимание от Украины.

Россия пытается деэскалировать конфликт между Израилем и ХАМАС. О российской инициативе стало известно в понедельник, незадолго до вылета президента Владимира Путина в Пекин на встречу «Пояс и путь». Frankfurter Allgemeine указывает, что глава России перед этим провёл телефонные переговоры с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта.

Во всех этих переговорах Россия высказывала обеспокоенность «эскалацией боевых действий», связанной с «катастрофическим ростом числа жертв среди мирного населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа». Россия требует «скорейшего прекращения огня». Кроме того, Россия осуждает «любую форму насилия против гражданского населения» и предлагает гуманитарную помощь. Способствовать стабилизации положения должна была резолюция, которую Москва вынесла на обсуждение в СБ ООН.

Немецкая газета обращает внимание, что Россия не осудила напрямую ХАМАС. Во время официальных выступлений российский лидер говорит о жертвах «беспрецедентного нападения» и правах Израиля «на обеспечение собственной безопасности».

В то же время действия по блокаде Газы Россия критикует гораздо жёстче. Во время визита в Бишкек Путин сравнил «военные и невоенные меры против сектора Газа» с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны. «Трудно представить более сильное высказывание, с точки зрения России», — комментирует Frankfurter Allgemeine. Газета также напоминает, что в январе 2020 года президент Путин и премьер Нетаньяху совместно отдали дань памяти 1 млн жертв блокады Ленинграда в музее Яд Вашем.

Относительного самого конфликта Россия не меняла свою «основополагающую позицию», требующую на протяжении десятилетий «независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме». Такая информация содержится в сообщениях о переговорах Путина с коллегами в Сирии и Иране. В переговорах с Биньямином Нетаньяху Владимир Путин выразил соболезнования, осудил «любые действия, жертвой которых становится гражданское население», и проинформировал о содержании своего проекта резолюции, предложенного в ООН.

В ООН предложение России поддержали пять государств, в том числе Китай, ещё шесть воздержались. Против, однако, проголосовали четыре западных государства, в том числе страны, обладающие правом вето: Франция, Британия и США. «Западные государства заявили, что не поддержат российский проект, поскольку он отчётливо не осуждает ХАМАС», — поясняет немецкая газета. Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что «голосование показывает, кто действительно выступает за немедленное прекращение огня, прекращение неизбирательных бомбардировок сектора Газа и гуманитарную помощь его населению, а кто действует против этого в корыстных политических целях».

Frankfurter Allgemeine отмечает, что Россия действительно поддерживает хорошие отношения как с Израилем, так и с ХАМАС. Но в то же время «взгляд Москвы на новую эскалацию формируется не только традиционным равноудалением от конфликтующих сторон, но и, прежде всего, усиливающейся геополитической борьбой с Западом». Немецкая газета подозревает, что Россия может попытаться извлечь выгоду из конфликта и, прежде всего, отвлечь от Украины.

Газета объясняет, что российский президент, например, пытается дискредитировать политику Запада в регионе. Так, Владимир Путин называет ситуацию в Израиле «ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке» и обвиняет Вашингтон в том, что «коренные интересы палестинского народа» не принимаются во внимание. Вместо этого Америка «попыталась монополизировать мирный процесс» для «продвижения собственных идей».

Также Москва может извлечь выгоду из роста цен на нефть в результате конфликта на Ближнем Востоке. Немецкое издание ожидает пополнения российских финансовых резервов.

Но не только рост цен на энергоносители может интересовать Москву. «Перспектива того, что Израиль теперь получит западное оружие и боеприпасы, которые в противном случае мог бы получить Киев, окрыляет аппарат власти и СМИ» в России. Frankfurter Allgemeine ссылается на Алексея Пушкова, председателя внешнеполитического комитета Госдумы, который сказал, что после начала войны в Израиле конфликт на Украине для Запада «с неизбежностью отходит на второй план», а военные расходы на Киев становятся внутренней «темой для ссор».

«В этом свете эскалация на Ближнем Востоке выглядит катализатором победы России на Украине», — заключает издание.