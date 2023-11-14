Последние новости показывают, что западным лидерам начинает надоедать Зеленский, а это значит, что украинских политиков, разбогатевших за счёт американских налогоплательщиков, вскоре лишат финансирования, считает ведущий YouTube-канала Redacted Клейтон Морис. По его словам, США фактически признали, что Украина не может выиграть войну, и отныне подталкивают Киев к мирным переговорам.
Новостные сообщения последней недели показывают, что западным лидерам начинает надоедать Зеленский. А значит, всех этих украинских политиков, так разбогатевших за счёт американских налогоплательщиков и накупивших себе домов на миллионы долларов в Испании, Италии, Швейцарии, Португалии и Монако, скоро лишат финансирования. Как и этого украинского политика, который недавно закатил шумную вечеринку на шестнадцатилетие дочери. Там он буквально засыпал её деньгами, а затем укатил на хорошем мерседесе. Интересно, откуда эти деньги, которые можно вот так бросать на ветер? В общем, сейчас могло бы быть подходящее время для того, чтобы подумать о мире, как вы думаете?
На этой неделе США потрясли мир и фактически признали, что выиграть эту войну для Украины невозможно. Всё кончено. Поэтому Америка подталкивает Украину к мирным переговорам. Но Зеленский не заинтересован в мирных переговорах. Разумеется, он хочет смерти каждого украинского мужчины. На этой неделе он потребовал снова изменить критерии призыва в армию и официально отменил выборы на Украине.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Да.
В общем, люди в отчаянии совершают отчаянные поступки.
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