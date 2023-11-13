Замглавреда Figaro: ставка Путина сыграла — украинцы начинают уставать от конфликта с Россией

Расчёт Владимира Путина на усталость украинских военных и общественного мнения от конфликта с Россией начинает оправдываться, заявил в эфире телеканала LCI заместитель главного редактора Le Figaro Ив Треар. Признаки изменений в настроениях журналист видит в обострении критики решений Зеленского со стороны украинских военных, а также в растущем расколе между фронтом и тылом в стране. Кроме того, украинцы опасаются прекращения поддержки со стороны Запада, что тоже играет на руку российскому президенту, отмечает эксперт.

ИВ ТРЕАР, заместитель главного редактора газеты Le Figaro: Есть то, что происходит на местности, но есть ещё и ощущение. И какое ощущение сегодня складывается? Такое, что украинское контрнаступление не удалось — и ставка Владимира Путина на то, чтобы превратить этот конфликт в длительное противостояние, которое будет таким долгим, что утомит украинских военных и истощит моральный дух украинцев, начинает играть.

И мы видим это. О чём говорят в течение последних двух недель на Украине? Там говорят о президентских выборах с участием политиков и людей, не являющихся профессиональными политиками, которые начинают оспаривать выбранную Зеленским стратегию. В том числе глава украинского генштаба…

ВЕДУЩАЯ: Да, Валерий Залужный, который заявил о тупике.

ИВ ТРЕАР:…который сообщил, что контрнаступление, вероятно, зашло в тупик. Он использовал довольно сильное выражение, имевшее сильный эффект. Это во-первых. Во-вторых, есть ощущение, судя по приходящим мне сообщениям, что появляется раскол между фронтом, мужчинами и женщинами, которые сражаются и знают, насколько это сложно, и теми, кто находится в тылу, в Киеве.

АЛЛА ПОЭДИ, консультант по международным отношениям: Такое впечатление складывается, но…

ВЕДУЩАЯ: Да, вы правы, потому что мы только что слышали, как об этом говорят украинцы на улице.

ИВ ТРЕАР: Вот. И в-третьих, что мне также кажется важным подчеркнуть, это отношение Запада, который, по сути, стоял и стоит за Украиной, с начала конфликта на Ближнем Востоке. Конечно, хочу сказать, что на этом с удовольствием играет Путин. Он прекрасно видит, что интерес общественного мнения постепенно перемещается на другой конфликт и, возможно, Запад не сможет уже гарантировать снабжение обеих армий. Тем более что основные партнёры (и Украины, и Израиля. — ИноТВ) — это американцы, и невозможно представить себе ситуацию, в которой американцы бросили бы Израиль. Это твёрдое «niet». Не важно, республиканцы у власти или демократы, это невозможно.

Вот чего могут опасаться украинцы. Но чтобы не злить Аллу, которая вот-вот на меня набросится, скажу, что это…

ВЕДУЩИЙ: Не желал бы вам такой участи. Это было бы страшно!

ИВ ТРЕАР: …скажу, что всё это относится к сфере психологии. Но психология на войне воздействует на боевой дух, и это кажется мне крайне важным. Вот почему я действительно считаю, что на этом фронте в определённой степени победил он, Путин.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2023 года.